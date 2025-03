Spazzolino, non appoggiarlo mai in questo punto | Per tutti i dentisti è il posto peggiore del bagno dove lasciarlo

Per una maggiore igiene è fondamentale seguire il consiglio dell’esperta: lo spazzolino non va posizionato in questo punto

Lavare i denti è una pratica che viene svolta più volte al giorno ed è fondamentale per prendersi cura della propria igiene orale.

Spazzolare bene i denti aiuta a prevenire la formazione di carie o della placca, ma è necessario seguire la procedura correttamente.

Secondo il Ministero della Salute, come riportato dal sito web “elmex.it“, bisogna strofinare per almeno due minuti utilizzando movimenti delicati e brevi.

Tuttavia, dopo aver mangiato, è consigliabile aspettare circa 20-30 minuti prima di utilizzare lo spazzolino in modo che la saliva possa neutralizzare gli acidi presenti nel cavo orale.

I rischi per la salute: l’esperta parla chiaro

Quando si pensa all’igiene personale, il bagno è il luogo in cui si svolgono tutte le routine di pulizia. Tuttavia, pur essendo destinato alla cura del corpo e dell’igiene, è anche un ambiente in cui gli oggetti personali possono essere facilmente contaminati da batteri e germi.

Secondo Karla Luna, la chimica farmaceutica, lo spazzolino da denti deve essere posizionato in un luogo che sia lontano da possibili contaminazioni. Sarebbe ideale utilizzare un copri spazzolino per proteggerlo da eventuali batteri e cambiarlo ogni tre mesi.

Posiziona lo spazzolino lontano da questo punto

Lo spazzolino è uno strumento per l’igiene dentale che viene utilizzato quotidianamente e che generalmente viene posizionato accanto al lavandino. Tuttavia, come svela l’esperta Karla Luna, dovrebbe essere sempre distante dal water, soprattutto quando si tira lo sciacquone. “Quando si tira la leva, a causa dell’esplosione di liquidi che si provocherà con feci, urina, vomito, virus in genere, si sprigionano aerosol contaminati che possono viaggiare fino a 1,5 metri, raggiungendo diverse superfici del bagno“, sono le parole della chimica farmaceutica riportate dal sito web “eltiempo.com“.

In questo caso, lo spazzolino sarà contaminato dagli agenti batterici ed è per tale ragione che dovrebbe essere posizionato il più lontano possibile dal water. Karla Luna suggerisce di lasciarlo almeno a due metri di distanza, ma un consiglio da non sottovalutare consiste nel chiudere sempre il coperchio del water prima di tirare lo sciacquone. Inoltre, per una maggiore pulizia orale, l’esperta si raccomanda di lasciare lo spazzolino in posizione verticale dopo averlo utilizzato e soprattutto non deve mai restare a contatto con quello degli altri membri del nucleo familiare. Con questi piccoli accorgimenti si eviterà di diffondere batteri potenzialmente dannosi per la salute e per l’igiene orale.