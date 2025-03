Termosifoni, i miei riscaldano con l’energia del suono: la tecnologia di cui non ti vogliono parlare | La bolletta ormai non so più cosa sia

Non rinunciare al comfort dei riscaldamenti per paura di ricevere bollette salate: scopri la nuova tecnologia del suono.

Risparmiare sui costi, al giorno d’oggi, è diventata una vera sfida. Moltissime famiglie stanno cercando di tagliare i consumi, provando a limitare l’utilizzo di dispositivi ed elettrodomestici.

Purtroppo, i prezzi dell’energia elettrica sono arrivati alle stelle e non c’è nulla che si possa fare per evitarlo. O meglio, un trucchetto ci sarebbe, ma non tutti ne sono a conoscenza.

Da oggi in poi, potrai utilizzare i termosifoni senza più sensi di colpa. Non dovrai più pensare alle spese del gas e dell’energia elettrica, perché ci penserà l’energia del suono a farti risparmiare. Scopri come.

Nuova invenzione sul mercato

Grazie a una startup olandese, la BlueHeart, sarà possibile sfruttare l’energia del suono per alimentare i termosifoni. Anche se sembra impossibile e del tutto strano, questa è la realtà. Le innovazioni non fanno altro che agevolare l’uomo, cercando di donare il massimo del comfort con il mino della spesa. E, dobbiamo dire che questa startup ci è riuscita alla grande.

Inoltre, questo sistema non solo permetterà di risparmiare, ma consentirà anche di ridurre l’inquinamento atmosferico. Secondo le previsioni dell’azienda, entro il 2050, le emissioni globali di anidride carbonica si dovrebbero ridurre del 7%. Un bel passo avanti per il pianeta e per coloro che lo abitano. Questa innovazione, che si basa sul principio della tecnologia termoacustica, prevede un processo in cui le onde acustiche vengono utilizzate per trasferire calore. Il tutto accade in quattro fasi: c’è l’espansione, poi lo spostamento, seguito dalla compressione e, infine, avviene il ritorno. Durante tale ciclo, un gas pressurizzato verrà raffreddato e assorbirà calore. Lo stesso gas verrà poi rilasciato a una fonte più calda, consentendo il trasferimento di calore. Funzionale, pratico, ma soprattutto più economico del classico sistema di riscaldamento.

Una svolta per la tua casa

La startup BlueHeart, inoltre, ha affermato che il sistema può essere perfettamente integrato con altri fonti di energia rinnovabile, come i pannelli solari. Ovviamente, stiamo parlando di un dispositivo di ultima generazione, che si abbina perfettamente a ogni ambiente domestico, anche alle case che hanno poco spazio a disposizione. Il sistema termoacustico di questa azienda è silenzioso e dura circa venti anni. Si deve pensare, dunque, di fare un investimento per il futuro, perché vedrai le tue bollette ridursi ai minimi termini, senza dover rinunciare a nulla.

Nonostante, attualmente, parliamo di un dispositivo venduto a un prezzo di mercato più elevato, rispetto ad altri sistemi di riscaldamento, con il passare del tempo e con l’aumentare della domanda, si spera che il prezzo scenderà, rendendo il dispositivo più accessibile. Una soluzione sostenibile, che rispetta l’ambiente e che ti permette di coniugare efficienza e comfort, a prezzi di consumo modici.