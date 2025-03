Test mitologia Maya: scegli una di queste tre figure e ti dirò chi sei | Da un simbolo scopri la tua vera personalità

Scopri quale simbolo risuona in te: la civiltà Maya e queste figure centrali nella loro società ti aiuteranno a conoscerti meglio.

La civiltà Maya è spesso associala all’anno 2012, quando in tanti pensavano che il loro calendario indicasse la fine del mondo proprio nel corso di quell’anno.

Al di là di quella che si è rivelata solamente una superstizione, la civiltà è davvero affascinante.

Al centro di quanto è stato scoperto a livello archeologico ci sono una serie di simboli.

Questi sono stati ampiamente studiati da archeologi, storici e antropologi, e pare che molti di essi rappresentino gli stili di vita, i miti e le leggende legati al popolo Maya. Qualcosa di più profondo e ancestrale, però, si cela al di là delle incisioni.

Simboli Maya, a seconda di quale scegli il tuo destino è segnato: scopri l’antica sapienza di questa popolazione

I simboli rinvenuti, per lo più in forma di incisioni sulla pietra, non rappresentavano unicamente storie reali o meno. Questi, infatti, erano anche un collegamento col cielo, le divinità e le forze celestiali. Attraverso queste, infatti, astrologi e sciamani Maya erano in grado di comunicare. Grazie ai numerosi studi siamo in grado di attribuire un significato a molti dei simboli.

Anche la nostra società è colma di simboli: a noi potrebbero sembrare più comuni, ma immaginiamo una società futura in cui il cristianesimo non esiste più. I nostri discendenti potrebbero chiedersi, ad esempio, il significato della croce. Secondo alcuni studi, tre importanti simboli appartenenti alla cultura Maya sarebbero in grado di dirci molto su di noi. Osservate l’immagine iniziale e scegliete quello che preferite: in questo modo verrete a conoscenza di tanti aspetti finora misteriosi.

Scopri chi sei grazie ai simboli Maya, quello che hai scelto ti svelerà ogni cosa

Se hai scelto il primo simbolo, allora questo denota la presenza di un animo leggero, in quanto l’uccello va a simboleggiare quella leggerezza necessaria per apprezzare l’esistenza. Se hai scelto il secondo, la croce con le frecce, il tuo punto di forza è l’essere altruista e preoccuparti in modo disinteressato degli altri.

Infine, se sei stato attratto dalla figura del rettile (simbolo 3), questo è indice di una personalità generosa ed empatica, capace di adattarsi in modo pragmatico alle varie situazioni. Il significato dei simboli Maya sono stati tramandati di generazioni in generazione, ed erano elemento fondante della cultura di una intera civiltà.