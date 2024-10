Test della Personalità: scegli uno di questi 4 colori e scopri davvero chi sei | Non immagini cosa si nasconde dentro di te

Scegli il colore che più ti rappresenta e scopri alcune caratteristiche della tua personalità: la teoria elaborata dall’esperto

Esplorare la psiche umana è una delle attività più affascinanti che consente di dire qualcosa sulla personalità e sulle emozioni di un individuo.

La nostra mente, però, è straordinariamente complessa poichè è un sistema articolato di pensieri, emozioni ed impulsi che si influenzano tra loro e determinano i comportamenti.

Conoscere se stessi non è certamente un’impresa semplice ed immediata. Al contrario, è necessaria un’analisi profonda in cui si cerca costantemente di esplorare il proprio inconscio.

“Rendi cosciente l’inconscio, altrimenti sarà l’inconscio a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino”, sono le parole di un celebre psichiatra svizzero che ha elaborato una teoria di personalità.

Il test di personalità: alla ricerca di se stessi

La personalità di ogni individuo si sviluppa con la crescita, le esperienze di vita ed è influenzata da diversi contesti come la cultura, la famiglia, il rapporto con i pari. Esistono però dei test di personalità che sono in grado di offrire una visione generale dei tratti comportamentali di un individuo.

A tal proposito, Carl Gustav Jung ha elaborato la teoria dei “tipi psicologici“. Lo psichiatra e antropologo svizzero ha fondato la psicologia analitica, ovvero un approccio che si focalizza sui meccanismi psichici che influenzano il nostro comportamento. Il professionista distingue 4 funzioni psichiche: introversione, estroversione, pensiero e sentimento. Ti basta scegliere uno di questi colori per scoprire quale di queste funzioni ti rappresenta.

Scegli un colore e scopri chi sei

Introversione, estroversione, pensiero e sentimento sono le attitudini che, combinandosi tra loro, rendono unico un individuo e danno vita a 4 “energie colore“, ognuno dei quali traccia delle personalità, com’è riportato da “voipvoice.it“. Partiamo dal primo colore, ovvero il rosso fuoco. Chi ha scelto questa tonalità è una persona carismatica, positiva e che non ha timore di prendere decisioni. L’energia del rosso rappresenta la sicurezza in sé stessi e gode di una leadership non indifferente.

L’energia del blu mare si concretizza in una personalità imparziale, obiettiva e distaccata. Chi ha scelto questo colore prende decisioni in modo ponderato, dopo un’analisi accurata e logica. Il giallo rappresenta l’allegria e l’ottimismo. Chi è guidato dall’energia di questo colore è tendenzialmente una persona vivace che affronta la vita con leggerezza ed entusiasmo. Infine, il verde natura rappresenta una personalità calma e paziente, comprensiva ed empatica. Il tuo colore preferito quindi dice tutto di te.