Camicie come nuove: solo se le lavi con questo ingrediente che trovi in cucina | Così risolvi anche il problema più fastidioso

Un metodo infallibile per lavare le camicie: non serve affidarsi a promesse pubblicitarie, scegli uno tra questi ingredienti della quotidianità.

Tra gli indumenti più antipatici da lavare ci sono proprio le camicie, specialmente se di colore bianco. Se per stirarle serve competenza, per la loro ottimale pulizia basta affidarsi ad alcuni ingredienti.

Chi lavora in ambienti più formali è tenuto a portare indumenti come la camicia. Seppure questa usanza sia sempre meno diffusa, ci sono ancora luoghi lavorativi in cui è necessario attenersi a un certo dress code.

Se siamo tra i lavoratori tenuti a indossare la camicia, allora è bene saperla stirare e soprattutto lavare: capita spesso, infatti, di ritrovarsi a tirare fuori dalla lavatrice camicie con colletti non proprio bianchi candidi.

Colletti delle camicie, un problema che ricorre: finalmente la soluzione

Le camicie bianche sono senza dubbio tra le più utilizzate: oltre che per situazioni formali, infatti, tanti giovani le indossano anche in luoghi decisamente meno pretenziosi, come ad esempio in discoteca. Che la si usi per lavorare o per ballare, la questione dell’ingiallimento del colletto rimane.

Esiste una gamma infinita di prodotti che promettono di smacchiare, sgrassare le macchie più ostinate, sbiancare i tessuti ma non sempre questi si rivelano all’altezza delle aspettative. Per questo i consumatori hanno iniziato a fare nuovamente riferimento a ingredienti semplici che si possono trovare in casa o acquistare a prezzi praticamente irrisori. Grazie a soluzioni ingegnose, economiche ed ecologiche, l’ingiallimento dei colletti o altre parti delle camicie non sarà mai più un vostro cruccio.

I rimedi fai-da-te per colletti bianchissimi: le camicie non saranno più un problema

Dopo aver notato la dispendiosità dei prodotti in commercio per sbiancare i colletti, tanti si sono ingegnati per trovare soluzioni alternative. Diverse sono, in effetti, quelle davvero efficaci. I metodi per evitare l’ingiallimento dei colletti delle camicie sono 5 e prevedono altrettanti elementi. Il primo è l’acido citrico, due cucchiai, da sciogliere in un bicchiere di acqua: la soluzione deve essere applicata sulla zona ingiallita e lasciata agire per 20-25 minuti.

In modo simile si può usare il bicarbonato di sodio mescolato ad acqua, applicato, lasciato agire sul capo, che poi, anche in questo caso andrà in lavatrice. Super ecologico il succo di limone, filtrato e lasciato sulla zona dell’indumento per soli 10 minuti prima del lavaggio. Analogamente è possibile applicare del sale, con tempo di “posa” di pochi minuti. Infine, non tutti sanno che i raggi solari possono avere effetto sbiancante.