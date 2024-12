Test di Logica, in questa immagine si nasconde un solo errore: sei un vero genio se lo trovi in meno di 10 secondi

Sfida tutti, basta un app con cronometro e questa immagine: altro che Tombola, passerete così il tempo a Natale.

Ogni anno siamo costretti a giocare alla tradizionale tombola natalizia. Una partita per rispettare questa usanza e far divertire tutti è perfetta, ma a lungo andare diventa davvero noioso.

Quest’anno vi proponiamo anche un test di logica che vi farà scoprire chi tra i vostri amici o parenti è un genio. Si tratta di una sfida davvero semplice e veloce, che può diventare anche un torneo a più gironi.

Sottoponi tutti al test dell’immagine: metti un cronometro a 10 secondi con il tuo smartphone e vedi chi riesce a scovare l’errore che vi è nascosto. Sarà un pomeriggio natalizio più che soddisfacente.

L’immagine nasconde un solo errore: chi lo trova per primo vince

I test di logica molto spesso sono articolati in più domande e prevedono una serie di capacità di tipo logico-matematico. Grazie a questo test percettivo, che propone il sito tech.everyeye.it, invece, è possibile scoprire in pochi secondi e senza carta e penna chi possiede le carte in regola per avere spiccate capacità logiche.

Che tu voglia metterti alla prova sfidando te stesso, o che stia cercando un giochino per tutti in vista delle feste, questo è il test che fa per te. Bisogna tenere presente, inoltre, che non è il caso di scoraggiarsi se non si dovesse rintracciare l’errore nel tempo stabilito. Ormai è noto che esiste una vasta gamma di intelligenze, e se la tua non è di tipo logico-matematica avrai senza dubbio altri punti di forza. Prendi l’app cronometro e premi play quando sei pronto: l’immagine è la seguente.

Solo 10 secondi per sapere se puntare tutto sulle tue abilità logiche: ecco la soluzione

Sei riuscito a rintracciare l’errore? Se sì, allora congratulazioni! Altrimenti, ecco qual è la soluzione a questo test immediato.

L’errore risiede nell’orientamento in cui è stampato il titolo del libro. Questo, infatti, è stampato sul retro del volume. Si tratta di un particolare che a moltissimi tende a sfuggire: numerosi sono coloro che si concentrano sulla grammatica della scritta in inglese, visto che la scuola ci ha abituati a rintracciare e segnare a penna rossa questo tipo di errori. Che tu abbia avuto o meno successo, ora sei pronto a sottoporre il test a chiunque voglia cimentarsi in questa prova di abilità logica.