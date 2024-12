Gonfiore addominale: tutta colpa di questo ortaggio che mangi tutti i giorni | Non sempre fa bene all’organismo

Se soffri di gonfiore addominale, probabilmente, è perché assumi troppo frequentemente questo ortaggio: ecco di cosa si tratta.

Spesso, ci sentiamo dire che gli ortaggi sono i migliori amici della linea e della salute del nostro corpo. Questi, però, contengono anche molte fibre, oltre che acqua, e contribuiscono a far avvertire un senso di gonfiore, specie nella zona dell’addome.

Ti sorprenderà sapere che anche gli alimenti più salutari e sani, se consumati con una frequenza assidua, possono comportare dei problemi all’organismo e finiscono con l’essere controproducenti. È il caso di questo ortaggio, amato dalla maggior parte delle persone per le sue proprietà antiossidanti.

Scopriamo insieme di quale alimento si tratta, così da imparare a consumarlo con parsimonia, in modo tale da godere di tutti i suoi benefici, senza mettere il nostro intestino a dura prova.

I vantaggi delle giuste quantità

Qualsiasi cosa, anche la più sana, se mangiata in eccesso può fare male. In questo caso, anche un banale ortaggio, che si presta alle più svariate preparazioni, può diventare il cattivo alleato del tuo intestino, causando problemi alquanto fastidiosi e, persino, imbarazzanti. Infatti, un eccessivo consumo di questo alimento può causare disturbi gastrointestinali, come gonfiore addominale, già accennato in precedenza e flatulenza. Inoltre, chi assume determinati farmaci, come quelli anticoagulanti, dovrebbe chiedere il parere del medico, prima di incrementare il consumo di tale ortaggio.

Per evitare di correre questi rischi, ricorda di consumare tutti i cibi con moderazione, anche se si tratta di alimenti che, fondamentalmente, fanno bene all’organismo, come il caso di questo ortaggio. Ecco di cosa si tratta ed ecco quali sono i benefici di integrarlo nella tua alimentazione, senza esagerare.

Amico-nemico dell’intestino

L’ortaggio in questione è il finocchio. Ricco di qualità benefiche per l’organismo, questo è l’alimento ideale per dare un tocco in più alla propria dieta. Ottimo crudo, nelle insalate, ma anche cotto, nelle zuppe o come contorno, il finocchio aiuta a favorire la regolarità intestinale e aiuta la digestione. Inoltre, contiene parecchia acqua, il che porta il corpo a sbarazzarsi di tutte le tossine e i liquidi in eccesso, favorendo la depurazione dell’organismo.

Questo ortaggio contiene, anche, acido rosmarinico, che protegge il fegato e ne stimola la funzionalità, oltre a contenere fosforo, vitamine del gruppo B, potassio e calcio. Tuttavia, nonostante i mille benefici di cui si possono godere con la sua assunzione, è sempre bene non esagerare, altrimenti l’intestino ne risentirà.