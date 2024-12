La cura del cane passa anche dal pelo: il segreto per averlo morbido e pulito | Poche gocce per un effetto immediato

Il pelo del tuo cane sarà sempre ordinato e profumato con questo trucchetto: è semplice e bastano pochi ingredienti

Prendersi cura del proprio amico a quattro zampe richiede impegno e tanta pazienza, ma esistono dei piccoli trucchetti per semplificare la procedura e rendere il suo pelo sempre morbido e profumato.

È importante sapere che i cani hanno un sottopelo che gli consente di sopportare le alte e le basse temperature, ma anche il pelo di copertura che necessita di molta cura ed attenzione.

Un errore che bisogna evitare consiste nel tosare il pelo di copertura durante la stagione estiva: in questo modo, il cane sarà più esposto al calore e alle potenziali scottature del sole.

È fondamentale quindi spazzolare il pelo regolarmente per evitare che si formino grumi di nodi, ma anche per notare facilmente la presenza di pulci o zecche.

Come prendersi cura del pelo del cane

Prendersi cura del proprio cane e del suo pelo non è affatto semplice e richiede tanta cura ed attenzione. Come abbiamo anticipato, è fondamentale spazzolare di frequente il pelo di copertura non solo per una questione estetica, ma anche per evitare un’eccessiva perdita di pelo e per aumentare il legame tra cagnolino e padrone.

È fondamentale non fare il bagno più di una volta al mese e lavare il proprio cane quando il pelo è particolarmente sporco o prima di una tosatura. Tuttavia, esistono dei rimedi efficaci per profumare il pelo del cane utilizzando solo ingredienti naturali.

Il rimedio naturale per il pelo del tuo cane

In commercio esistono centinaia di prodotti per la pulizia del pelo del cane, ma la maggior parte di questi contengono sostanze chimiche e possono essere anche molto costosi. Per un pelo sempre lucido e profumato esistono delle soluzioni più economiche e soprattutto realizzate con ingredienti naturali. Uno dei tanti metodi consiste nell’utilizzo dell’aceto di mele da mescolare con acqua tiepida. Con un panno imbevuto di questa sostanza, basta massaggiare il pelo ed infine asciugarlo.

Il secondo rimedio naturale consiste nell’utilizzo del Tea tree oil. Come riporta il sito web “nonsprecare.it“, questo ingrediente è molto efficace per proteggere il cane da pulci e zecche grazie alle sue proprietà disinfettanti. Il Tea oil non è adatto per i gatti e non va mai utilizzato, mentre per i cani è bene usare piccole quantità per evitare un’intossicazione. Tuttavia, il rosmarino è considerato l’ingrediente migliore per la pulizia del pelo. Il procedimento è semplicissimo e basta far bollire dell’acqua con una foglia di rosmarino e una volta raffreddato, si può passare il composto sul pelo del cane.