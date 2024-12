Frittura di pesce, con questo trucchetto ottieni una panatura dorata e croccante: lo conoscono solo i migliori chef

Con questo semplice trucchetto, la frittura di pesce sarà una vera delizia per il palato: il consiglio degli esperti

La gastronomia italiana è famosa nel mondo intero non solo per la varietà di alimenti a disposizione, ma soprattutto per la bontà delle ricette che vengono tramandate nel corso delle generazioni.

Il pesce è senza dubbio un’eccellenza gastronomica del nostro paese ed è un alimento nutriente incluso nella famosissima dieta mediterranea.

Gli esperti consigliano di mangiarlo almeno due o tre volte a settimana poichè è ricco di fosforo, vitamine e proteine che svolgono un ruolo essenziale per l’organismo.

Una delle preparazioni più amate sia dagli adulti che dai bambini consiste nella frittura del pesce. Si tratta di un secondo piatto con un profumo inconfondibile ed un sapore irresistibile.

Alcuni consigli per una frittura di pesce perfetta

La frittura di pesce è un’eccellenza della gastronomia italiana ed è composta da gamberetti, anelli di calamari, tentacoli di polpo e diverse tipologie di pesciolini. Questo secondo piatto è buonissimo da assaporare, soprattutto quando la sua panatura è croccante, dorata ed asciutta.

A volte si da per scontato che per realizzare questa prelibatezza basti un pò di dimestichezza in cucina. In realtà, è necessario molto impegno ed esistono piccoli trucchetti per evitare di trovare a tavola una pietanza molliccia. Le padelle, l’olio e la farina utilizzata faranno la differenza.

Il trucchetto per una frittura di pesce irresistibile

Per realizzare una frittura eccellente con una panatura croccante e dorata è necessario seguire alcuni accorgimenti che cambieranno totalmente il risultato finale. Il primo aspetto fondamentale da prendere in considerazione è la qualità dell’olio utilizzato per la cottura. È preferibile usare quello di arachidi poichè resiste meglio alle alte temperature. Il pesce deve essere totalmente sommerso dall’olio ed è fondamentale assicurarsi che la temperatura non scenda mai al di sotto dei 160 gradi.

La panatura è l’elemento che determina la riuscita del piatto ed esiste un trucchetto infallibile per renderla croccante e dorata. Una delle domande più frequenti riguarda l’utilizzo della farina o della semola: in tal senso bisogna considerare che se la panatura è troppo pesante rischia di alterare il sapore del pesce, mentre se è troppo leggera potrebbe impregnarsi d’olio. Come riporta il sito web “mediterraneapesca.it“, si può optare per la semola oppure per la farina di riso che deve coprire completamente il pesce asciutto. Dopo questo essenziale passaggio, è importante rimuovere gli eccessi di farina prima di immergerlo nell’olio bollente. In questo modo, la frittura avrà un sapore a dir poco irresistibile.