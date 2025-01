Test di logica, quale di questi animali è il più veloce: solo i veri geni trovano la soluzione in 10 secondi

Non serve avere conoscenze in ambito zoologico per risolvere questo quesito: metti un timer e risolvilo, se ci riesci sei geniale.

Negli ultimi tempi è più utile che mai adoperarsi nella risoluzione di problemi di logica. Infatti, siamo assai anestetizzati dai continui contenuti che rinveniamo con un tap su piattaforme come Tik Tok o Instagram, e questo compromette pian piano alcune capacità di ragionamento.

Il bisogno di continui stimoli e la loro continua fruizione non va certo ad aiutare la capacità di ragionamento dell’individuo.

Per questo motivo, è bene ricordare di svolgere attività che esulino dai contenuti proposti dai social.

Oggi vi offriamo proprio la possibilità di esercitare la capacità di ragionamento con un test di logica. Nel caso in cui riusciate a risolverlo in meno di 10 secondi, allora sarete sicuri di essere in possesso di capacità logiche pressoché intatte e persino superiori alla media.

L’animale più veloce della savana: quattro scelte e una frase per ragionare

Prima di leggere la domanda con gli indizi relativi ad essa assicuratevi di essere in un ambiente tranquillo e abbastanza silenzioso, il giusto contesto per poter ragionare per dieci secondi. Il quesito si può rintracciare in alcuni simulatori online che permettono di esercitarsi per cimentarsi nelle prove di logica che permettono, se superate, di ottenere alti punteggi nei test per i concorsi lavorativi.

Non si tratta solamente, dunque, di un quesito utile di per sé per esercitarsi e scoprire fino a che punto le capacità di logica siano performanti, ma anche di una domanda che potreste ritrovarvi a dover risolvere per ottenere il famoso “posto fisso”. Se avete a portata di mano il timer, allora non avere bisogno di altro, né penna né foglio, ma solo della vostra attenzione. La domanda è la seguente: “Considerando che: – il bufalo è più lento del leone – la tigre è più veloce del leone – il ghepardo è più veloce della tigre – la zebra è più lenta del bufalo qual è l’animale più veloce in assoluto?”. Le scelte sono le seguenti: Zebra, Ghepardo, Tigre, Bufalo.

Quale animale è il più veloce? Se sei riuscito a rispondere in modo corretto in 10 secondi allora sei geniale

Avete capito di quale animale si tratta? La risposta è proprio il ghepardo. Probabilmente, tra l’altro, questa risposta sembra essere accurata anche dal punto di vista naturalistico, ma non è questo che conta.

Se grazie ai presupposti legati alla domanda sei stato in grado di rispondere in 10 secondi, allora non avrai problemi a superare i test di logica proposti da enti pubblici o grandi aziende che istituiscono bandi di accesso ai posti di lavoro.