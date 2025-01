Questa zona della doccia non la pulisce nessuno: qui si forma tutto il calcare | Eppure basta poco per rimetterla a nuovo

La soluzione per pulire questa parte della doccia è semplicissima: rimuove il calcare fino in fondo e torna a splendere

Igienizzare accuratamente la propria casa è fondamentale per vivere in un ambiente sano e che sia in grado di donare conforto e sicurezza.

Tra le tante pulizie domestiche, il bagno è il luogo che necessita di una particolare attenzione poichè è uno degli ambienti utilizzati più frequentemente.

In bagno è facile che si annidino batteri che possono provocare infezioni o conseguenze molto preoccupanti per la salute.

Pulire la doccia, però, può essere uno dei compiti più difficili e che spesso lascia un senso di insoddisfazione. I vetri, i rubinetti, le fughe hanno bisogno di prodotti differenti e anche molto costosi.

Come fare per pulire la doccia a fondo?

Pulire a fondo la doccia richiede tanto impegno e pazienza, ma raggiungere le aspettative può risultare un’impresa impossibile. Per ottenere un risultato impeccabile non bisogna concentrarsi solo sui vetri, ma anche sulle fessure e sugli angoli nascosti.

Spesso spendiamo centinaia di euro per i detersivi commerciali che, però, potrebbero non donare gli effetti desiderati. Piuttosto si può optare per dei rimedi naturali che, oltre ad essere decisamente più economici, sono in grado di igienizzare ogni parte della nostra doccia.

La parte della doccia che non pulisce mai nessuno

Pulire la doccia richiede sicuramente tanto impegno, ma spesso si focalizzano le attenzione sul vetro e su eventuali tracce di calcare sui rubinetti. La maggior parte delle persone, però, ignorano un punto della doccia che necessita di molta cura ed igiene poichè è la zona in cui si deposita maggiormente il calcare. Se avete notato che l’acqua non scorre più come prima dal soffione della doccia, è probabile che si siano formate delle fastidiose incrostazioni dovute ai sali solubili e ai metalli che compongono l’acqua.

In tal caso, è fondamentale provvedere immediatamente alla pulizia del soffione e si può utilizzare un rimedio naturale che in poco tempo lo farà tornare come nuovo. In commercio ci sono moltissimi prodotti anticalcare che però contengono sostanze chimiche e non sempre donano i risultati sperati. Esiste un’alternativa molto valida che consiste nell’utilizzo di un semplice ingrediente presente in tutte le case. Basterà versare in una bacinella 250ml di aceto di mele e cinque cucchiaini di bicarbonato di sodio. Il soffione deve essere immerso in questa soluzione e bisogna lasciar agire per circa un’ora. Dopo averlo sciacquato sotto l’acqua corrente, il soffione sarà tornato a splendere senza fatica.