Labbra rovinate: con questo rimedio tornano subito più morbide | Lo prepari in casa ed è naturale al 100%

Quest’inverno, le labbra rovinate non saranno più un problema: ecco come renderle più morbide, con questo rimedio naturale ed economico.

Uno dei maggiori problemi legati all’inverno e alle basse temperature, per ciò che riguarda il nostro aspetto fisico, è la disidratazione della pelle.

Rispetto all’estate, infatti, nei mesi invernali la pelle tende a essere più secca, più arrossata. Ovviamente, anche le labbra ne risentono parecchio.

A chiunque sarà capitato, almeno una volta, di avere labbra screpolate, che provocano fastidio. Se le hai provate proprio tutte, ma non sei riuscita a trovare il prodotto giusto per renderle più morbide, questo è il rimedio adatto a te.

Prenditi cura delle tue labbra

Prenderti cura della tua pelle dovrebbe essere un fattore che prescinde dalla stagione in cui ti trovi. In inverno, occorre maggiore idratazione, in estate maggiore protezione ai raggi solari. Insomma, in ogni momento dell’anno, la pelle richiede le giuste attenzione, perché questa è la tua casa e va curata nel modo giusto. Spesso, però, dopo aver passato al setaccio ogni punto del viso, con creme e sieri per contorno occhi, soluzioni contro i brufoli e creme adatte a un tipo specifico di pelle, ci si dimentica delle labbra.

Trascurate, queste vengono trattate con un pò di semplice burro di cacao, di tanto in tanto, quando si sente la necessità. In realtà, le labbra secche, oltre a essere antiestetiche, sono anche dolorose e fastidiose. Per prenderti cura di loro, però, non avrai più bisogno di spendere un occhio della testa, né tantomeno di utilizzare prodotti chimici, che possono avere, addirittura, un effetto controproducente. Ecco, allora, il rimedio 100% naturale, da preparare in casa.

La soluzione a portata di dispensa

Sicuramente, avrai già sentito parlare di esfoliante. Questo prodotto è ottimo per eliminare le cellule morte e dare nuova vita alla pelle. Può essere applicato su diverse parti del corpo, tra cui anche le labbra. La cosa che devi sapere, però, è che è possibile creare esfolianti anche in casa, seguendo un metodo fai da te, naturale e in grado di farti risparmiare. Inoltre, saprai con certezza ciò che c’è dentro il composto, perché sarai stata tu stessa ad aggiungere i singoli ingredienti.

Tornando al discorso delle labbra, dunque, sappi che per renderle morbide non c’è prodotto che tenga davanti all’esfoliante allo zucchero. Quest’ultimo sarà l’ingrediente principale del tuo composto, che andrà poi arricchito con altri ingredienti, come miele oppure olio d’oliva, noti per le loro qualità nutritive. Mescola il tutto e applica l’esfoliante sulle labbra, facendo dei piccoli massaggi, in modo tale che la pelle possa assorbire gli ingredienti, senza essere stressata. Dopo questa mini sessione di bellezza quotidiana, puoi risciacquare le labbra con acqua tiepida. Noterai, subito, una grande differenza e le labbra rovinate non comprometteranno più il tuo aspetto estetico.