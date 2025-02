Test matematico, risolvi questa semplice equazione senza calcolatrice: solo il 10% della popolazione ci riesce

E tu riesci a risolvere questa operazione matematica senza aver bisogno di un aiuto tecnologico? In pochi riescono.

La matematica esiste da sempre. No, non è un’esagerazione: da quando l’uomo ha iniziato a contare pecore, merci e giorni, i numeri sono diventati una necessità. Da lì a sviluppare una disciplina complessa il passo è stato breve. Pitagora, Euclide, Newton: geni che hanno trasformato il pensiero logico in regole precise.

Questi ci hanno lasciato in eredità teoremi e formule con cui gli studenti di oggi devono fare i conti. E proprio gli studenti, spesso, non la vedono di buon occhio. Per molti, la matematica è una bestia nera, un mostro fatto di equazioni, problemi e incubi notturni prima delle verifiche.

Eppure, è ovunque: nei calcoli delle offerte al supermercato, nei videogiochi, persino nei social network. Il problema? Spesso viene insegnata in modo arido, senza dimostrarne la bellezza e la logica che la rendono una delle discipline più affascinanti di sempre.

Gli studenti italiani e la matematica

Ma quanto sono bravi gli italiani in matematica? Secondo i dati OCSE PISA, circa il 23% degli studenti italiani ottiene risultati eccellenti nelle prove di matematica, un numero che, purtroppo, non compete con i giganti del settore come la Cina e la Corea del Sud.

Ma la situazione non è tutta negativa: sempre più giovani scelgono percorsi scientifici, con un aumento degli iscritti alle facoltà di Matematica e Ingegneria negli ultimi anni. Certo, la strada è ancora lunga per superare il tabù della matematica come materia impossibile, ma i numeri dimostrano che c’è speranza.

Il test che solo il 10% supera

E ora veniamo alla sfida: il test matematico che solo il 10% riesce a risolvere correttamente. Il quesito è semplice, almeno all’apparenza: 6 + 10 x 2 x 0 + 1 = ? Se la tua risposta non è 7, sei caduto nella trappola. La matematica segue regole precise, e una di queste è la priorità delle operazioni. Prima si risolvono le moltiplicazioni e le divisioni, poi le somme e le sottrazioni. Quindi quanto fa questa operazione?

7. E ora ti spiego perché. Prima va risolta la moltiplicazione 10 x 2 = 20, poi quella x 0. Tutti i numeri moltiplicati per “niente” danno effettivamente “niente”. Alla fine bisognerà svolgere poi il reste delle addizioni: 6 + 0 + 1 = 7. Molti, presi dalla fretta, sommano e moltiplicano senza rispettare l’ordine corretto, ottenendo risultati sbagliati. Alla fine, la matematica non è difficile, basta solo darle la giusta attenzione e conoscere le regole che la sorreggono da migliaia di anni. E perché no, avere l’insegnante giusto!