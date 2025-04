Ultim’ora, “potete comprare un’auto con una monetina”, altro che prezzi altissimi | Ve la regalano praticamente

Incredibile ma vero: finalmente le auto sono diventate accessibili e se hai una monetina, la prendi subito.

Una volta si diceva che l’auto nuova fosse un sogno, adesso sembra più un incubo col mutuo dentro. Comprare una macchina, oggi, è diventato un lusso da benestanti o da chi ha il coraggio di rinunciare alla cena fuori per i prossimi tre anni. Gli stipendi sono quelli che sono, fermi, stanchi e un po’ demoralizzati, mentre i prezzi delle auto salgono.

Tutto come se ci stessero vendendo un razzo per Marte, non una utilitaria con l’aria condizionata optional. Metti pure che tra assicurazione, bollo, manutenzione e benzina a peso d’oro, il conto finale supera il valore emotivo di quell’odore da auto nuova.

Le finanziarie ti abbagliano con le solite promesse: rate piccole piccole che poi scopri durano fino alla pensione. E se osi chiedere un prestito in banca, ti chiedono tante di quelle garanzie che nemmeno conoscevi. Intanto, mentre sogni la tua auto dei desideri, la tua vecchia Panda del 2006 continua a tossire a ogni semaforo.

Le soluzioni alternative

Proprio per questo, sempre più persone stanno decidendo di non comprare più auto. Il car sharing, il noleggio a lungo termine, il leasing mensile: oggi si “fitta” l’auto come si affitta un appartamento per le vacanze. E le auto elettriche?

Piacciono, sono silenziose, ma non sempre ci sono. Le colonnine di ricarica sembrano miraggi: le cerchi dappertutto e non le trovi mai. Insomma, la libertà su quattro ruote è diventata una caccia al tesoro con ostacoli bonus. Cambiare auto comporta stipendi veri di più di 1200 euro al mese.

Compra un’auto con una moneta

E se ti dicessimo che la tua prossima auto potresti comprarla con una monetina? Abitibandage.it ha diffuso le informazioni in merito. Non è una moneta qualsiasi, bensì una 5 Lire con il delfino. Emessa per la prima volta nel 1946, questa piccola meraviglia è stata il simbolo di rinascita, di passaggio dalla monarchia alla Repubblica, di un’Italia che voleva rimettersi in moto. E oggi? Potrebbe valere quanto una city car nuova.

Il valore attuale di queste monete varia parecchio: da circa 2.000 euro fino a picchi di 45.000 euro. Dipende tutto da quanto è ben conservata, da quanti esemplari sono rimasti in giro, dal conio preciso, ad esempio. Infatti, una versione del 1955 su eBay può toccare anche i 3.500 euro. Quindi magari quella vecchia scatola di latta della nonna, dove teneva gli spicci per le emergenze, è in realtà un tesoro nascosto. Prima di buttare o regalare vecchie monete, un’occhiata conviene darla. Potresti ritrovarti con il volante in mano, grazie a un delfino di alluminio.