Un piatto caldo per le sere di inverno: impossibile non pensare ai passatelli in brodo | La ricetta delle nonne emiliane

Se sei amante dei piatti della tradizione, non devi perdere assolutamente questa ricetta: come si preparano i passatelli in brodo.

L’inverno, così come tutte le altre stagioni, ha i suoi pro e i suoi contro. Certo è che, nei mesi in cui fuori fa più freddo, cresce la voglia di chiudersi in casa e sprigionare la propria creatività ai fornelli.

Sono diverse le ricette che gli italiani amano preparare, durante i mese invernali, ma alcune hanno più successo di altre e sono state tramandate di generazione in generazione. Tra queste, ci sono i passatelli in brodo, piatto tipico della tradizione emiliana.

Quando fuori piove e le temperature sono basse, non c’è niente di meglio che coccolarsi con un buon cibo caldo e salutare. I passatelli piacciono proprio a tutti, grandi e bambini. Proprio per questo, ti suggeriremo la ricetta perfetta per ricreare il piatto come una vera nonna emiliana. Ecco tutti i segreti da seguire.

Un piatto evergreen

I passatelli in brodo sono un piatto evergreen, intramontabile, che non stanca mai. È una di quelle ricette sinonimo dell’inverno, creata con ingredienti semplici. In realtà, questo piatto non appartiene solo alla tradizione emiliana, ma anche a quella marchigiana ed è arrivato sulle tavole di tutti noi, da nord a sud. Oltre alla base per la pasta, c’è un piccolo segreto che caratterizza i passatelli. Di tanto in tanto, per l’aromatizzazione, c’è qualcuno che scegli di aggiungere un tocco di noce moscata, mentre c’è chi predilige la scorza di limone. Alcune famiglie, amano mixare la noce moscata, dalle note speziate, alla scorza di limone, che dà un’impronta di freschezza ai passatelli.

Ovviamente, non sarebbe un piatto così amato in inverno senza il suo brodo. Per lo più, si tratta di un brodo di carne, ma c’è anche chi lo sostituisce con un brodo vegetale e ottiene, comunque, un risultato gustosissimo. Scopriamo, ora, quali sono gli ingredienti e i passaggi salienti, da rispettare per non sbagliare la preparazione.

La ricetta della tradizione

Per creare i tuoi passatelli in brodo, avrai bisogno di pangrattato di pane non condito, uova, noce moscata grattugiata, parmigiano reggiano grattugiato 24 mesi e brodo di carne. In alternativa, come già accennato in precedenza, potrai preparare un buon brodo vegetale.

Dopo aver ottenuto un impasto omogeneo, lascialo riposare, coperto da un piatto fondo rovesciato, per circa due ore, fuori dal frigo. Una volta che l’impasto si sarà compattato meglio, potrai procedere con la formazione dei passatelli. Ora, non ti resta che cuocerli per due minuti nel brodo caldo e gustali.