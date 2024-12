Passata, prima di comprarla al supermercato controlla bene il tappo: non commettere più questo grave errore

Prima di acquistare la passata di pomodoro, assicurati di verificare correttamente il tappo: potrebbero esserci conseguenze

La cucina italiana si basa sull’utilizzo di pochi e semplici ingredienti per realizzare delle pietanze che siano genuine ma anche molto saporite.

La passata di pomodoro è uno degli evergreen a cui un italiano non può rinunciare. Si tratta di un vero e proprio cult che fa parte della quotidianità di migliaia di famiglie.

Con la passata si possono realizzare moltissime prelibatezze che piacciono proprio a tutti, sia ai grandi che ai più piccoli.

È un prodotto semplice realizzato con i pomodori, ma per la nazione rappresenta un momento di convivialità soprattutto per coloro che la producono in casa.

L’antica tradizione della passata di pomodoro

Gran parte delle prelibatezze che abbiamo la fortuna di assaporare a tavola sono frutto di tradizioni contadine antiche che sono state tramandate nel corso delle generazioni. Ancora oggi, la passata di pomodoro è uno dei prodotti più consumati ed in commercio esistono centinaia di tipologie e marche differenti.

Secondo la tradizione antica, la passata veniva preparata soprattutto nelle zone meridionali dell’Italia ed era un momento di condivisione in cui la famiglia si riuniva per realizzare una vera bontà culinaria. Questa pratica si è tramandata nel corso del tempo e ancora oggi è un patrimonio della gastronomia italiana.

Controlla il tappo prima di acquistare la passata di pomodoro

Fare la passata di pomodoro in casa è un’arte che è stata tramandata nel corso delle generazioni e centinaia di famiglie mantengono viva questa tradizione. In un’epoca in cui tutto scorre più velocemente, è possibile trovare in commercio delle buonissime passate di pomodoro già preparate con cui realizzare pietanze deliziose. Prima di acquistarla al supermercato, però, è essenziale controllare il tappo per accertarsi della freschezza del prodotto. Si tratta di un piccolo trucchetto per assicurarsi di acquistare la passata industriale di qualità.

Sul tappo è riportata sempre una sigla composta da numeri e lettere: questo è il segreto per riconoscere la qualità della passata di pomodoro, come svela l’account Instagram @coockist. Ciò che deve attirare la nostra attenzione è la lettera ed il numero che sono riportati subito dopo la “L” di lotto. Ogni lettera indica l’anno in cui è stata prodotta: ad esempio la J indica che la produzione è avvenuta nel 2019, la E nel 2020, la U nel 2021, la F per il 2022, la M per il 2023 ed infine, la G per il 2024. I numeri che seguono indicano il tempo trascorso dalla raccolta del pomodoro alla sua lavorazione: se i numeri sono compresi tra i 190 ed i 290 giorni, significa che la passata di pomodoro è fresca.