Una spugna in frigorifero: non è un fatto così insolito | Con questo vecchio trucco puoi risolvere un problema davvero fastidioso

Il trend impazza sul web: perché sempre più persone stanno inserendo delle spugne all’interno del frigorifero.

Le spugne rappresentano uno degli strumenti più versatili in casa, nonostante vengano spesso sottovalutate. Ebbene sì, la stramaggioranza delle persone le considera solamente utili per la pulizia del bagno e delle stoviglie in cucina, senza considerare che, con un pizzico di fantasia, è possibile trarne altri vantaggi da esse.

Partiamo dalla loro funzione specifica, che non è di certo scontata. Non tutti lo sanno ma il colore delle spugne indica l’uso per cui sono state ideate: quelle azzurre sono ideali per la pulizia di superfici delicate come l’acciaio inossidabile; quelle verdi hanno una brasantività perfetta per lavare piatti e bicchieri senza graffiarli.

Dunque, occhio al colore prima dell’acquisto. Oltre a questo, il mondo del web sta offrendo un trucchetto davvero utile, ideato da chi, probabilmente, di fantasia ne ha da vendere.

Spugna in frigorifero, il motivo di questa pratica bizzarra

Sono molti gli utenti social che stanno sfruttando questa tecnica nelle loro case, ma facendo un giro su Instagram, una persona ad aver condiviso questo trucco in maniera influente sembra essere stata Erika Patagnoni, content creator di tip per la casa, con ben 158 mila followers sul suo profilo.

Uno dei consigli più sorprendenti riguarda l’utilizzo della spugna in frigorifero. Posizionando infatti una spugna imbevuta di bicarbonato all’interno dell’elettrodomestico è possibile assorbire efficacemente odori sgradevoli e umidità. Questo metodo non solo mantiene il frigorifero fresco, ma contribuisce anche a prolungare la vita degli alimenti.

Altri trucchi geniali con le spugne

Oltre a questo, ci sono altri due trucchi che possono migliorare l’uso delle spugne in casa. Il primo consiste nell’inserire un bastone della scopa attraverso un foro praticato nella parte superiore della spugna. Questo semplice accorgimento consente di pulire facilmente oggetti situati in alto o difficilmente accessibili, come lampadari o armadietti, senza dover ricorrere a scale o sgabelli.

Infine, è possibile massimizzare l’efficacia delle spugne inserendo pezzetti di sapone all’interno. Questo crea uno strumento efficiente che rilascia gradualmente il detergente durante l’uso. Non solo si garantisce una maggiore durata del sapone, ma si assicura anche una distribuzione ottimale sulla superficie da trattare, rendendo ogni operazione di pulizia più efficace.