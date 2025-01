Uova strapazzate a colazione: il segreto per ottenere la giusta cremosità | Svelato l’ingrediente fondamentale

Per una colazione sana e leggera, le uova strapazzate sono la soluzione ideale: con questo ingrediente saranno super cremose

Un alimento che non può mai mancare nella dieta mediterranea sono proprio le uova, conosciute per le proprietà nutritive e per i benefici che donano all’organismo.

Ricche di proteine, vitamine e minerali, questo alimento può essere considerato un vero e proprio “superfood“.

Come riporta il sito web Elle, la biologa nutrizionista Martina Donegani ha sottolineato i benefici delle uova durante un’intervista rilasciata a Gruppo Eurovo.

La dottoressa ha svelato: “Le uova contengono alcune sostanze particolarmente preziose come zolfo, vitamina B12, biotina e vitamina D, nutrienti utili anche alla massa muscolare, che assicura non solo un corpo esteticamente piacevole, ma anche in salute“.

La versatilità delle uova in cucina

Le uova sono alimenti preziosi e degli alleati perfetti per mantenersi sempre in forma. Oltre ai benefici nutritivi che apportano all’organismo, hanno anche un’altra fondamentale caratteristica. Le uova sono estremamente versatili e possono essere utilizzate in cucina per realizzare innumerevoli prelibatezze.

Si possono preparare i dolci, ma anche secondi piatti e contorni che soddisfano ogni palato. Grazie alla loro versatilità, le uova rappresentano un ingrediente indispensabile in cucina in grado di adattarsi ad ogni momento della giornata.

La ricetta delle uova strapazzate

Tra le tante ricette che si possono realizzare con le uova, quelle strapazzate rappresentano una prelibatezza a cui non si può rinunciare. Sono ideali da mangiare a colazione per mantenersi leggeri e al tempo stesso godere di tutti i nutrienti delle uova. Questa delizia è in grado di favorire il senso di sazietà e fornire le giuste energie per affrontare l’intera giornata. Preparare questa ricetta è semplicissimo e vi serviranno solo le uova per ottenere un piatto light e genuino. Naturalmente diventano più gustose aggiungendo anche altri ingredienti come il parmigiano, la panna o il burro.

La versione light è decisamente più veloce da preparare ed è consigliabile anche per i bambini. Il procedimento è semplicissimo e come prima cosa basterà sbattere le uova con un pizzico di sale e di pepe. Dopo aver scaldato una padella antiaderente, versate il composto delle uova e lasciate cuocere per qualche istante. Non appena inizieranno a rapprendersi, mescolate delicatamente con un mestolo e in pochi minuti saranno pronte per essere gustate. Il segreto per ottenere della uova strapazzate leggere e cremose consiste nel tenere sempre la fiamma bassa e mescolare con cautela il composto in cottura.