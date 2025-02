Verdura surgelata, controlla con attenzione l’etichetta: se trovi questo ingrediente rimettila al suo posto

Le informazioni più importanti sono riportate sull’etichetta: leggi attentamente prima di acquistare la verdura surgelata

La verdura è ricca di fibre e vitamine che svolgono un ruolo fondamentale per il benessere e la salute dell’organismo.

In una dieta sana ed equilibrata non possono mai mancare, ma uno dei quesiti più diffusi consiste nella scelta del prodotto fresco o surgelato.

In tal senso, è necessario sfatare un mito: non sempre la verdura fresca è di qualità superiore a quella surgelata. A volte il raccolto arriva sulle nostre tavole molti giorni dopo.

Infatti, la maggior parte della verdura viene colta prima che raggiunga il livello di maturazione e in questo modo, sono commestibili anche a distanza di tempo.

Verdure surgelate o fresche? Come scegliere la qualità

Al contrario delle verdure fresche, i prodotti surgelati vengono raccolti quando sono già maturi e sono sottoposti al processo di blanching. Questa pratica consiste nell’immergere la verdura in acqua bollente prima di surgelarli in modo da non perdere le proprietà nutritive.

Le verdure surgelate, dunque, non sono meno nutrienti di quelle fresche e non devono essere guardate con sospetto. Tuttavia, per scegliere la qualità è fondamentale leggere attentamente l’etichetta poichè riporta tutte le informazioni che possono fare la differenza.

Controlla l’etichetta delle verdure surgelate

Per riconoscere la qualità di un prodotto surgelato esistono moltissimi fattori da prendere in considerazione. In primo luogo, anche se il cibo è surgelato ha una data di scadenza: è opportuno non superare questo limite, ma è fondamentale anche scegliere prodotti che siano stati surgelati in tempi più recenti. Un altro fattore determinante consiste nella temperatura di congelamento. Infatti, per un alimento di qualità non deve mai superare i -18°C e non devono esserci scaglie di ghiaccio o liquidi all’interno poichè indica una cattiva conservazione.

Oltre a questi parametri è opportuno leggere attentamente l’etichetta poichè riporta informazioni utili a riconoscere un prodotto surgelato di qualità. Sull’etichetta non è riportata solo la provenienza della verdure, ma anche il metodo di trattamento e gli ingredienti utilizzati. Per riconoscere un prodotto di qualità è fondamentale che tra gli ingredienti non siano presenti la margarina, l’olio di semi e i grassi idrogenati che possono rivelarsi dannosi per la nostra salute. Bisogna evitare anche i surgelati che presentano il glutammato di sodio (sigla E621) e gli aromi coloranti che riportano le sigle E100 ed E199.