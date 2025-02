Non sono solo lo specchio dell’anima | Di che colore sono i tuoi occhi? Così scopri la tua personalità

Il colore dei tuoi occhi rappresenta la tua vera personalità: scopri chi sei davvero in base alla tonalità dell’iride

Cercare di comprendere una persona può essere davvero molto difficile, ma gli occhi spesso rivelano molto più delle parole.

Una citazione letteraria dice che “gli occhi sono lo specchio dell’anima” perchè possono rivelare le vere intenzioni di chi si ha di fronte, le emozioni e gli stati d’animo.

Ciò che viene detto con il linguaggio verbale non sempre corrisponde alla realtà, mentre gli occhi non sono in grado di mentire e secondo la psicologia, hanno un ruolo significativo nella comunicazione non verbale.

Gli occhi, infatti, sono capaci di veicolare messaggi decisamente più profondi e consentono di comprendere alcuni tratti di personalità.

Il colore degli occhi racconta molto di noi

Come abbiamo anticipato, gli occhi sono delle finestre sull’anima e consentono di raccogliere molte informazioni sul nostro interlocutore. Tuttavia, secondo alcuni studi scientifici, il colore dell’iride consente di tracciare ed evidenziare dei tratti di personalità.

Naturalmente il carattere di ognuno di noi è influenzato dalle esperienze di vita, dai contesti, dalle credenze comuni e tantissimi altri fattori sociali. Esiste però una correlazione tra la formazione dell’iride e lo sviluppo del lobo centrale del cervello.

Scopri chi sei in base al colore dei tuoi occhi

Uno studio scientifico condotto dall’Örebro University ha dimostrato che il colore dell’iride può determinare alcuni tratti di personalità e rivelare notizie importanti sugli aspetti psichici ed emozionali di una persona. Dietro ogni sfumatura, dunque, si nasconde una personalità ben precisa. Come riporta il sito web “dilei.it“, gli occhi castani sono tra i più diffusi anche se con sfumature cromatiche differenti.

Le persone con gli occhi marroni sono simpatiche, estroverse, ma nascondono sempre un velo di mistero. La generosità e l’empatia sono le caratteristiche che gli consentono di distinguersi, ma hanno anche dei difetti e a volte peccano di superficialità. Gli occhi verdi sono più rari e le persone che hanno questa sfumatura risultano essere molto creative, brillanti, ma anche vanitose ed estremamente permalose. Le persone con gli occhi azzurri, invece, sono consapevoli della loro bellezza e provano gelosia per ciò che gli appartiene. Credono profondamente nel valore dell’amicizia e sono disposte a tutto per le persone che amano.

Gli occhi neri, invece, identificano una personalità un pò superba con un carattere energico, vivace ed estroverso. Tra il colore più raro ed introvabile ci sono gli occhi grigi che rivelano una personalità complessa e riservata. La caratteristica principale è che sono perfezionisti ed esigenti, ma al tempo stesso si contraddistinguono per la loro timidezza e discrezione.