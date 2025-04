“Vi odio, tremendi piccioni, mi avete rovinato il bucato e il giardino”: ora li puoi battere, basta un po’ di… ‘colore’ I La furbata di nonna Alberta, dalle retta e hai svoltato

Addio ai piccioni in giardino, ecco cosa devi fare per farli allontanare definitivamente: tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori sono sempre più interessati al decorso e alla pulizia della loro casa e del loro giardino. Uno dei nemici più grandi di tuti i tempi e da tutti i tempi è proprio un animale che sembra banale ma non lo è: parliamo proprio dei piccioni. In moltissimi cercano sempre un trucchetto per dirgli definitivamente addio senza riuscirci: in questo articolo ti sveliamo tutti i trucchi che fanno la differenza.

Non tutti lo sanno ma non abbiamo mai analizzato fino in fondo il comportamento di questi animaletti ma è molto importante osservare attentamente affinché si capisca come possano agire e come possano creare danni ed evitarli agendo in maniera mirata e consapevole.

E’ bene sicuramente approfondire il discorso e farvi sapere che gli escrementi di questo piccione potrebbero causare gravissimi danni alla vostra salute tanto da essere acidi e danneggiare mobili, vernici e anche parti del giardino che da anni curiamo con tantissima cura. I piccioni, inoltre, sono portatori di alcune malattie come la salmonellosi, portandovi a causare danni e ostruzioni nel sistema del giardinaggio e non solo.

Andiamo ad approfondire meglio tutto il discorso cercando di stabilire dei metodi efficaci per allontanarli in maniera definitiva: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Piccioni, ecco un metodo definitivo per dirgli addio

Se sei ancora in cerca di un metodo che rafforzi il tuo obiettivo, ossia quello di eliminare i piccioni dal tuo giardino, tutto quello che devi fare è sicuramente seguire delle strategie che possono fare la differenza. Tra questi, sicuramente vi è quello di utilizzare colori e riflessi per dissuadere i piccioni dal tuo spazio verde.

Questo metodo, fra tanti, risulta on solo ecologico ma anche esteticamente gradevole e che fa la differenza in termini di pulizia del tuo giardino. Circa i colori e i riflessi, puoi usare vecchi CD, girandole colorate o nastri di plastica lucida e creerai un ambiente visibilmente instabile per questi animali così sgradevoli. La luce crea un effetto di disturbo tanto da costringere gli uccelli a cercare un luogo un po’ più tranquillo.

Altre tecniche che fanno la differenza

Per mantenere un giardino bello, pulito e senza la presenza di questi animali, è bene oltre la luce riflessa, teere conto di avere sempre il giardino pulito rimuovendo fonti di cibo che potrebbero attirare i piccioni.

Siamo sicuri che se provate queste tecniche vedrete la differenza: fateci sapere se vi siamo stati d’aiuto.