YouTube addio pubblicità: con il trucco del ‘trattino’ guardi tutto senza interruzioni | Ci metti la metà del tempo

Un trucchetto per dire addio per sempre agli spot di YouTube: i creator non te lo diranno mai, goditi tutto senza interruzioni.

YouTube è una tra le più longeve e famose piattaforme di intrattenimento online.

Sono numerosi i personaggi pubblici che sono partiti proprio da lì.

Basti pensare, ad esempio, a Frank Matano, e ai suoi inizi con gli scherzi telefonici proprio su questo sito.

YouTube è, senza dubbio, ancora un’ottima piattaforma di lancio. Sia i creator che la piattaforma, però, guadagnano in gran parte dalla pubblicità. In pochi utenti conoscono il trucco per evitarla.

YouTube, non sei più obbligato a sorbirti le pubblicità: col trucco del trattino le eviti

Bisogna mettere le cose in chiaro. Quando guardiamo il video di un piccolo creator, guardare le pubblicità, magari anche evitando di saltarle, è uno dei modi per sostenerlo. Quando vogliamo sostenere economicamente un canale YouTube, ma non desideriamo comprare un abbonamento o donare soldi, guardare le pubblicità è un ottimo modo per farlo. Nel caso in cui, comunque, vogliamo goderci un video senza le pubblicità, allora c’è un trucco efficace.

A diffonderlo, tra gli altri, è il sito navigareweb.net. Non voler dare soldi e tempo a una piattaforma, infatti, è del tutto normale. Inoltre, nessuno è più abituato a sorbirsi gli spot grazie all’avvento della televisione on-demand e dei numerosi servizi di streaming disponibili. Eppure, in tanti stanno reintroducendo le pubblicità all’interno di prodotti mediali: Netflix e Prime Video, ad esempio, lo hanno fatto quasi in contemporanea. Oggi, per sbarazzarsi delle pubblicità, è necessario pagare un supplemento rispetto all’abbonamento che già si paga. Stessa cosa vale per YouTube, che, però, quantomeno, è gratis nella sua versione con gli spot. Il trucco del trattino, comunque, permette di bypassare anche l’abbonamento: ecco come fare.

Un trucco del tutto gratis e veloce per evitare le pubblicità su YouTube: ci metti un attimo

A quanto pare, per evitare le pubblicità su YouTube, basta digitare all’interno dell’URL che si desidera visitare un trattino nel punto giusto. Bisogna inserire, infatti, il carattere “-” tra yout e ube.

Per esempio, come riportato anche da navigareweb.net, per accedere al video di Lady Gaga senza incappare in spot, basterà digitare il seguenti URL: https://www.yout-ube.com./watch?v=5L6xyaeiV58. Questo funziona con qualunque link di YouTube, l’unica eccezione sul funzionamento del trucchetto riguarda l’applicazione del servizio. Unica controindicazione dell’uso del trucchetto del trattino risiede nella impossibilità di navigare tra i correlati, che non sono presenti nella versione senza cookies che si apre inserendo il trattino.