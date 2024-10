Zucca non solo a tavola: mangiata così è uno spuntino davvero saporito | Anche i miei bambini non riescono a farne a meno

La zucca preparata in questo modo è una vera delizia per il palato: piace sia agli adulti che ai più piccoli

Giunti finalmente nella stagione più amata dalla maggior parte delle persone, una delle grandi protagoniste dell’autunno è senza dubbio la zucca.

Questo ortaggio è amato proprio da tutti ed è un alimento versatile con cui si possono realizzare ricette gustose, prelibate e soprattutto salutari. Le sue proprietà nutritive sono benefiche per la salute ed è l’ideale per una dieta sana ed equilibrata.

La zucca può essere preparata in diversi modi ed ognuno di questi è una vera delizia per il palato. Dagli antipasti fino al dolce, l’ortaggio regala un mix di sapori genuini.

Esiste però una modalità di cottura che la rende unica nel suo genere, trasformando l’ortaggio in uno spuntino delizioso che piace proprio a tutti.

Le proprietà nutritive della zucca

La zucca non è solo un alimento delizioso da gustare per via della sua dolcezza, ma rappresenta anche il prodotto ideale per un’alimentazione sana ed equilibrata. Gli esperti di nutrizione consigliano di consumare la zucca almeno due volte a settimane e nonostante la sua dolcezza, è perfetta anche per i diabetici o per chi segue diete ipocaloriche.

Ricca di fibre, minerali e vitamine, la zucca è anche un ottimo alleato dei bambini. Può essere preparata in diversi modi, ma esiste una modalità di cottura che la rende uno spuntino delizioso da sgranocchiare a qualunque ora. Il procedimento è semplicissimo e basteranno pochissimi ingredienti per realizzare un piatto eccezionale.

La ricetta per uno spuntino delizioso

La zucca è uno degli alimenti più versatili ed è adatta ad ogni portata. Con questo ortaggio autunnale si possono realizzare degli spuntini deliziosi perfetti per qualunque momento della giornata. Si tratta delle chips di zucca e per prepararle basteranno pochissimi ingredienti, com’è riportato dal sito web “cookist.it“. Una volta rimossi i semi ed i filamenti interni della zucca, si può procedere a tagliare delle fettine sottili di circa 2-3 millimetri.

Il secondo passaggio consiste nel passare ogni fettina nella farina e posizionarle in una teglia con carta da forno. Dopo averle condite con un filo di olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale e del rosmarino, dovranno essere cotte in un forno statico preriscaldato a 200 °C per circa 15-20 minuti. Il risultato sarà a dir poco eccezionale e le chips di zucca saranno pronte per essere portate a tavola e servite con salse a piacere.