Solo due volte all’anno: questo ingrediente in lavatrice può divenire pericoloso | Attenzione a come lo utilizzi

Sembra un trucco perfetto per un lavaggio ideale ma devi farlo con parsimonia, pena un disastro domestico.

La lavatrice è un elettrodomestico che si trova ormai praticamente in tutte le case nella Nazione e non solo: con le adeguate accortezze per il risparmio energetico è usata quotidianamente.

Se molti si sono ingegnati per avviare la lavatrice in orari specifici per risparmiare sulla bolletta, altri hanno iniziato a usare ingredienti particolari. Uno, nello specifico, viene tramandato di generazione in generazione ed appartiene ai famosi vecchi trucchi della nonna.

Non molti, però, sanno che è possibile utilizzarlo solamente in maniera sporadica per non rischiare di rovinare l’elettrodomestico o il carico di capi sottoposto al lavaggio: ecco di cosa si tratta.

Un super trucchetto da utilizzare una volta ogni sei mesi

Anche se la lavatrice è utilizzata ampiamente e quotidianamente, non tutti gli utenti che la usano conoscono le corrette procedure e la frequenza con cui bisogna applicarle per mantenerne l’efficacia e non rischiare di favorire il processo di deterioramento dei materiali.

Bisogna, infatti, conoscere a fondo i programmi disponibili, sia per evitare di rovinare i capi durante il lavaggio, sia per risparmiare a livello energetico, che per mantenere “in salute” l’elettrodomestico. Per fortuna, c’è un particolare elemento che può essere utilizzato, seppure in modo sporadico, senza spendere decine di euro per prodotti che promettono una pulizia a fondo dell’elettrodomestico, ma che spesso non mantengono la promessa.

Ingrediente naturale per la pulizia della lavatrice

Anche se si tratta di un elettrodomestico pensato per lavare i panni, la lavatrice ha bisogno di una certa manutenzione e soprattutto di una operazione di pulizia per mantenere intatte le proprie funzioni. Se queste vengono trascurate, rischiamo di ritrovarci a fare i conti con il calcare o con panni maleodoranti. Per ottenere una lavatrice splendente è possibile utilizzare l’aceto bianco, un ingrediente naturale, non esoso ed è ideale per la pulizia grazie alle sue proprietà sgrassanti e anti-calcare.

Basterà preparare una soluzione composta da 3 litri di acqua e un solo cucchiaio di aceto. Successivamente basterà immergervi una spugna e procedere alla pulizia dell’interno della lavatrice e delle sue guarnizioni. Infine, bisogna versare un bicchiere di aceto bianco e mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio nel cestello: a questo punto avviare il lavaggio ad alte temperature senza mettervi panni da lavare, che rischierebbero di rovinarsi. Attenzione: è bene limitarsi a usare questo metodo due volte l’anno al massimo per evitare danni all’elettrodomestico.