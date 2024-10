Fragole, non solo un frutto squisito: se mangiato in questo modo è un potente alleato per tutto l’organismo

Un frutto gustoso e fresco come le fragole offre anche molti benefici per la salute dell’uomo: provare per credere

La frutta è un ottimo alleato per grandi e piccini ed è un alimento fondamentale per mantenere una dieta equilibrata e sana. Amata da grandi e piccini, il gusto dolce e rinfrescante non è la sola cosa che la rende così appetibile.

Tra i frutti in grado di conquistare ogni palato ci sono sicuramente le fragole. Le sue proprietà nutrienti sono essenziali per l’organismo e garantiscono il benessere fisico.

Le fragole possono essere gustate in diversi modi e si possono creare delle pietanze a dir poco eccezionali. Sono ideali anche per un dolce salutare e prelibato.

Questo frutto non è solo buono e fresco da mangiare. Infatti, se viene consumato in un determinato modo, può essere un ottimo alleato per la salute fisica dell’uomo.

Le fragole sono un ottimo rimedio per il benessere dell’uomo

La frutta è un alimento necessario per avere una dieta equilibrata ed è ideale sia per la salute dei grandi, ma soprattutto dei più piccoli. Ricche di vitamine e fibre, le fragole non sono solo gustose da assaporare, ma possono essere un vero toccasana per la propria salute.

Secondo uno studio pubblicato su Critical Reviews in Food Science and Nutrition ed una revisione condotta dall’Università della California, le fragole contengono delle proprietà nutrienti che sono estremamente benefiche per la salute dell’uomo e se consumate in un determinato modo, possono rivelarsi degli ottimi antinfiammatori naturali.

Le fragole sono un potente antinfiammatorio naturale

Le fragole sono gustose da assaporare ad ogni ora, ma rappresentano anche un potente antinfiammatorio per l’organismo. Ricca di fitonutrienti tra cui polifenoli, fibre, micronutrienti e vitamine, le sue proprietà hanno degli effetti benefici sul corpo ed i suoi composti bioattivi rappresentano degli ottimi alleati per la salute. Secondo i ricercatori, un uso assiduo del frutto è in grado di abbassare il livello del colesterolo “cattivo” e dei trigliceridi.

Come riportato dal sito web “meteoweb.eu“, il consumo delle fragole deve essere quotidiano per beneficiare delle sue proprietà antinfiammatorie. In quantità comprese tra una e quattro tazze al giorno, le fragole possono anche migliorare la salute cardiovascolare, riducendo l’infiammazione sistemica e prevenendo le malattie cardiache. Per una dieta salutare, le fragole possono essere introdotte ad ogni pasto e possono essere consumate fresche, congelate o essiccate. Lo stesso studio ha evidenziato anche i benefici per il cervello. Un uso continuo di fragole, grazie alla presenza di flavonoidi, può rallentare l’invecchiamento cognitivo ed evitare malattie neurodegenerative.