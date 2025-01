16 e 8: se vuoi dimagrire segna questi numeri | Perdi 3 Kg già la prima settimana

Rimettiti in forma con questo trucchetto che non tutti conoscono: ricorda bene i numeri 16 e 8, e il gioco è fatto.

Ora che le feste sono ufficialmente terminate, è arrivato il momento di fare i conti con i chili di troppo. Non aspettare oltre, perché poi rischi di arrivare a Pasqua con tutti i chiletti messi su nel periodo natalizio. Rimetterti in forma, ormai, è più semplice del previsto, grazie al metodo che ha a che fare con questi due numeri, 16 e 8.

Non dovrai più cedere a quelle diete drastiche, con le quali elimini qualunque cosa dalla tavola e con le quali, una volta terminate, riprendi il peso perso in un batter d’occhio. Ciò di cui avrai bisogno, innanzitutto, sarà trovare il tuo equilibrio. Il dimagrimento è tutta una questione di proporzioni.

Con la regola che riguarda proprio i numeri 16 e 8, concepirai il cibo e l’alimentazione in maniera differente, e riuscirai ad affrontare nel migliore dei modi ciò che, prima, ti sembrava impossibile, ovvero seguire uno stile di vita più sano e mangiare bene. Scopriamone di più insieme.

16 e 8, addio chili di troppo

Se sei stanco di provare diete diverse, che non soddisfano il tuo palato e il tuo stomaco, e che ti annoiano dopo solo qualche settimana, dovresti tentare con questo approccio. Sono molte le persone che si stanno affidando a esso e che stanno riscontrando risultati fantastici. In solo una settimana, puoi perdere già tre chili. Una volta riuscito a entrare nell’ottica giusta, poi, potrai avere grandi soddisfazioni da questo programma.

Stiamo parlando del digiuno intermittente, ormai diffuso sia in Italia che all’estero. Oltre a essere acclamato per il fatto che aiuta parecchio nella perdita di peso, questo metodo risulta essere anche un toccasana per la nostra salute. Quando sei davanti a un blocco metabolico, la lancetta della bilancia farà fatica a scendere e quel numero resterà fisso per un po’. Introducendo, nella tua routine quotidiana, il digiuno intermittente, però, tutto cambia. Si tratta di un’alternanza tra periodi di digiuno e periodi in cui puoi assumere cibo. Ovviamente, la tua alimentazione dovrà essere il più sana possibile, ma l’obiettivo di questo approccio è concentrarsi su quando mangiare e non su cosa mangiare. Vediamo meglio come funziona.

Torna in forma e vivi meglio

Durante il periodo di digiuno intermittente, dovresti prediligere alimenti ricchi di nutrienti, sani, come verdura, cereali, carni magre e pesce. Ovviamente, però, dovrai riuscire a trovare il tuo di equilibrio, sulla base dei ritmi della tua vita. Il metodo 16-8 è quello più conosciuto, in questo caso. Consiste in un digiuno di 16 ore consecutive e nella possibilità di consumare pasti nelle restanti 8 ore della giornata.

Così facendo, non avrai a che fare con una topologia di digiuno troppo restrittiva, ma approccerai piano piano a questa sorta di nuova abitudine alimentare, senza creare uno stravolgimento totale al tuo organismo. In genere, le persone, che seguono il metodo 16-8, saltano la colazione e mangiano i loro pasti nell’arco di ore che va dalle 12 alle 20. Così facendo, limiterai l’assunzione di calorie, perché mangerai solo in quella determinata fascia di tempo e, dunque, avrai una maggiore gestione del tuo peso corporeo. Inoltre, il digiuno intermittente migliora la sensibilità all’insulina e riduce il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, oltre a ridurre i livelli di infiammazione e la possibilità di sviluppare malattie croniche, come cancro e cardiopatie. Dopo la prima settimana di digiuno intermittente con il metodo 16-8, noterai già una netta differenza e il numero sulla bilancia inizierà a diminuire.