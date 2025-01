Maxi concorso già attivo: basta il diploma e un indirizzo mail | Oltre 200 posti vacanti

Non perdere altro tempo e pensa al tuo futuro: con questo maxi concorso, più di 200 posti messi a disposizione, ecco di che si tratta.

Chissà quante volte ti sarà capitato di sentirti dire che un titolo di studio è importantissimo se hai intenzione di crearti un futuro ricco di opportunità e di occasioni. Per questo, fin da bambino, i tuoi genitori ti avranno indirizzato verso un determinato percorso, con il quale, step by step, avrai acquisito le giuste competenze e ottenuti i giusti riconoscimenti.

Ora, che tu sia un laureato, in possesso di una laurea triennale o magistrale, o che tu sia un diplomato, sappi che ti si sta presentando una novità da non perdere. Ti basterà fare una semplice domanda e iscriverti al nuovo maxi concorso, e il gioco è fatto. Come titolo di studio per accedervi, è richiesto il diploma, quindi affrettati.

Più di 200 posti vacanti, per determinati ruoli, che andremo a scoprire in seguito. Vediamo insieme qual è il termine massimo di inoltro della domanda e in cosa consiste questo concorso.

Posti disponibili e aree di interesse

Il maxi concorso in questione è indetto dal Ministero della Giustizia, che mette a disposizione ben 236 posti, per un contratto a tempo indeterminato. Ma, oltre a questo, sappi che i posti sono spalmati in ben 19 città italiane, da Nord a Sud, quindi c’è possibilità di lavorare ovunque, anche vicino la tua città di provenienza o, addirittura, nella tua stessa città.

In particolare, il concorso prevede la ricerca di 136 assistenti tecnici, che devono possedere un diploma da geometra, un diploma di Istituto tecnico industriale o una laurea in architettura, o ingegneria. Per questi ruoli, le sedi da prendere in considerazione sono Firenze, Torino, Milano, Palermo, Roma, Venezia e Torino. I restanti 100 posti, invece, sono destinati ai funzionati tecnici. In particolare, 47 posti sono riservati a coloro che hanno una laurea nel settore tecnico-edile, 30 posti per laureati in informatica e 23 per laureati in statistica. Per i funzionari tecnici, le sedi lavorative sono Brescia, Bologna, Catanzaro, Campobasso, Cagliari, Firenze, L’Aquila, Lecce, Genova, Milano, Napoli, Roma, Salerno, Rimini, Perugia, Trento, Trieste, Torino, Venezia.

Iscriversi al concorso

Se uno di questi posti rientra nei tuoi interessi e nei tuoi studi, sappi che iscriverti al concorso sarà molto semplice, ma dovrai rispettare i tempi indicati e tutti i passaggi definiti. Attraverso il portale online di reclutamento InPA, al quale accederai tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS, potrai iscriverti, solo se possiedi uno dei titoli di studio richiesti per il profilo che scegli.

Avrai tempo fino al 29 gennaio 2025 e potrai accedere a tutte le informazioni necessarie grazie al bando pubblicato dalla Commissione RIPAM, che si occupa di concorsi pubblici. Attraverso il bando, conoscerai la ripartizione esatta dei posti per ogni città, il modo in cui verrà calcolato il punteggio del test, i punti extra legati ai titoli di studio posseduti e le materie sulle quale prepararti.