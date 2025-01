Al via le richieste per il bonus: centinaia di euro in un anno | Scopri se ti spetta e fai richiesta

Un rinnovo inaspettato fa gola a molti: è un bonus di centinaia di euro che può essere richiesto immediatamente, pochi i requisiti necessari.

La legge di bilancio 2025 nasconde alcune insidie specialmente per quanto riguarda certe fasce di reddito. Contemporaneamente, invece, alcuni rinnovi fondamentali in merito a misure assistenziali sono stati portati avanti.

Molti hanno accolto la notizia con grande giubilo, vista la possibilità di vederla sfumare con il sopraggiungere del nuovo anno. Ad annunciarne il rinnovo e persino la pubblicazione dei moduli di richiesta è stato direttamente il Mef.

I moduli per il rinnovo, dunque, sono già disponibili: la misura si rivolge a una buona percentuale dei cittadini visto che i requisiti non sono molto stringenti. Approfittane subito andando online.

Bonus, procedure e requisiti sono finalmente chiari: finalmente un valido sostegno

Lo strumento di cui stiamo parlando, in realtà, non è certo una novità. La sua introduzione risale perfino al 2008, il che testimonia anche come la situazione di difficoltà di molte famiglie italiane non abbia visto grandi miglioramenti negli ultimi 15-20 anni. Il gap con le classi più abbienti è ancora molto consistente, e non ci sono grandi estremi per poter dire che la situazione possa diventare più equa nei prossimi anni.

Per mettere delle “pezze” il Governo non fa altro che varare nuovi bonus. In questo caso, invece, si tratta di un vero e proprio rilancio. La testata ANSA.it, infatti, nell’articolo sul tema, ha sottolineato come della misura “dal momento dell’introduzione hanno finora usufruito poco meno di 6 milioni di cittadini (2.162.989 anziani e 3.757.404 bambini) per un importo complessivo di 2,2 miliardi di euro. Lo scorso anno, in 10 mesi, sono stati erogati 144 milioni per oltre 360mila beneficiari (152mila anziani, 207mila bambini)”. Stiamo parlando della Carta Acquisti: ecco come funziona.

Operazione di rilancio per un bonus troppo a lungo trascurato: ottienilo subito

L’operazione ‘Carta Acquisti’ che ebbe inizio nel 2008 viene rilanciata dal Mef. Il Ministero delle Finanze ha scritto sul sito “Con il 2025 si rinnova il programma Carta acquisti dedicato ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni che potranno ricevere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas”.

I requisiti, dunque, riguardano unicamente i fattori anagrafici e di composizione del nucleo familiare. Se avete uno di questi requisiti potete approfittare subito della Carta e utilizzare gli 80 euro bimestrali per le spese fondamentali.