Nel reparto pescheria stanno svuotando tutti i frigoriferi: questo alimento è pericoloso per i consumatori

Addio a questo prodotto: non lo troverai più nel reparto pescheria, giunge la nota del Ministero della Salute sul richiamo.

Questa volta a essere colpito da un imponente ritiro è stato il reparto surgelati dei supermercato. Gli enti che si occupano della sicurezza alimentare hanno riscontrato un serio problema con un prodotto in particolare.

Il richiamo interessa uno dei frutti di mare più popolari e comuni della nostra tradizione culinaria. Le avvertenze all’interno della nota divulgata dal Ministero della Salute specificano di non consumare il prodotto. Infatti il rischio in caso di consumo non è trascurabile.

Sappiamo quanto il pesce, tra l’altro, sia un prodotto assai delicato, che deve essere conservato in modo attento e a una certa temperatura per evitarne il deterioramento. In questo caso è stata rilevata la presenza di una sostanza potenzialmente dannosa.

Niente più pranzo della domenica se avevi intenzione di utilizzare questo prodotto: cambia il menù

A subire il richiamo sono proprio delle vongole sgusciate che possiamo trovare nel reparto di pesce surgelato di tantissimi punti vendita. Come di consueto, la nota del Ministero della Salute ci permette di identificare il prodotto coinvolto dal richiamo, così da evitare di consumarlo per errore nel caso in cui lo avessimo in freezer.

Il prodotto in questione ha come denominazione di vendita “vongole del pacifico sgusciate cotte surgelate” commercializzato da Panepesca spa (importatore). La data di scadenza riportata sul lotto ritirato è 30-06-2026: il richiamo, infatti, interessa un solo lotto, mentre tutti gli altri sono stati valutati come sicuri dal punto di vista alimentare.

Lotto ritirato, non ti resta che rovistare nel freezer per vedere se lo avevi acquistato

Il lotto ritirato presenta il codice identificativo “VN121IV367BL”, con marchio di identificazione di stabilimento di produzione DL 121 con il nome del produttore “NGOCH HA CO., LTD FOOD PROCESSING AND TRADING” con sede in Vietnam. All’interno della tabella in cui è indicato il motivo del richiamo, il Ministero riporta “presenza di ACIDO PERFLUOROOTTANOICO (PFOA) in quantità superiore ai limiti consentiti”.

Il PFOA è una sostanza che veniva utilizzata come rivestimento impermeabilizzante per tessuti, pellame, carta e nella cera per pavimenti, e può risultare pericoloso quando presente oltre i limiti normativi negli alimenti. Ecco, dunque, spiegato il motivo del ritiro delle vongole sgusciate. Nel caso in cui troviate il lotto descritto in casa, la raccomandazione è di non consumarlo e di riportarlo dove acquistato per ottenere un rimborso.