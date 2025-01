Se hai questo cellulare sei in pericolo: pochi minuti e ti truffano | Ti portano via i dati e ti svuotano il conto

Un nuovo virus informatico sta preoccupando migliaia di utenti: massima attenzione per chi possiede questo telefono

L’innovazione tecnologica e la diffusione dell’Intelligenza Artificiale hanno sicuramente portato moltissimi benefici ed hanno semplificato le pratiche quotidiane.

In tal senso, la tecnologia va incontro alle esigenze dell’uomo e bastano dei piccoli dispositivi, come lo smartphone, per svolgere attività in tempo reale.

Questi metodi innovativi, se usati consapevolmente, possono essere un potente strumento per la comunicazione e l’informazione.

Purtroppo, però, le truffe sono sempre dietro l’angolo e ancora una volta è necessario prestare attenzione ad una nuova frode che sta spopolando.

Il nuovo virus che circola in Italia

L’innovazione tecnologica ha semplificato e velocizzato moltissime attività della vita quotidiana, ma c’è sempre un altro lato della medaglia. Questo potente strumento nelle mani dei criminali può trasformarsi in un’arma pericolosa. In Italia, infatti, sta circolando un nuovo virus informatico in grado di distruggere i dispositivi in pochi minuti.

Per le vittime di questi colpi informatici, ci sono due aspetti da non sottovalutare. Il primo riguarda il danno economico poichè i malviventi hanno quasi sempre l’obiettivo di appropriarsi del denaro presente sul conto bancario. Il secondo problema riguarda la privacy ed i dati personali che vengono sottratti con l’inganno.

Il tuo smartphone è in pericolo con il nuovo virus informatico

La McAfee, famosissima azienda che si occupa di cybersecurity, ha scoperto una nuova campagna di frodi informatiche ed in particolare di un virus che rischia di compromettere definitivamente il vostro smartphone. Si tratta del virus SpyLoan, conosciute anche come “app di prestito predatorie”, ed è progettato per rubare i dati personali e tutti i soldi legati al conto corrente.

“Queste applicazioni PUP (programmi potenzialmente indesiderati) utilizzano tattiche di ingegneria sociale per indurre gli utenti a fornire informazioni sensibili e concedere autorizzazioni extra per le app mobili, il che può portare a estorsioni, molestie e perdite finanziarie” sono le parole dell’azienda McAfee riportate dal sito web “mistergadget.tech“.

I dispositivi a rischio sono proprio i telefoni Android, ma le conseguenze di questo virus non sono solo economiche. Come riferisce l’azienda di cybersecurity: “Richieste di autorizzazione eccessive: al momento dell’installazione, vengono richieste autorizzazioni non necessarie per un’app di prestito, come l’accesso ai contatti, agli SMS, all’archiviazione, al calendario, ai registri delle chiamate telefoniche e persino al microfono o alla fotocamera”.

Gli hacker utilizzano proprio questo metodo per accedere ai dati personali e rubare ogni informazione presente sul vostro smartphone. Per tale ragione, è fondamentale sempre prestare massima attenzione al consenso che forniamo e nel caso in cui si dovesse cadere nel tranello dei malviventi, è fondamentale bloccare immediatamente ogni conto corrente.