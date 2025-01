Rivoluzione Contanti, non servono più: pagherai con Whatsapp in un click | In questo paese lo fanno già

A breve, Whatsapp non sarà più solo un’applicazione di messagistica: scopri come pagare, con questa App, in tutta semplicità.

Da quando è entrata a far parte delle nostre vite, l’applicazione di Whatsapp non ha fatto altro che apportare grandi novità. Grazie a essa, le persone possono tenersi in contatto, messaggiare, inviarsi audio e contenuti multimediali, fare videochiamate e chiamate, il tutto con il solo utilizzo di Wi-Fi o dati Internet.

Oramai, chiunque possieda uno smartphone usufruisce dell’applicazione. Di recente, però, alcuni Paesi hanno potuto iniziare a godere di una novità incredibile, che riguarda proprio Whatsapp e che coinvolge un altro tipo di azione. Si tratta dei pagamenti e del fatto che potrai effettuarli solamente con un click.

Dì pure addio ai contanti e vieni a scoprire l’incredibile novità targata Whatsapp. Non crederai ai tuoi occhi quando verrai a conoscenza di tutto ciò che puoi fare, grazie a una sola applicazione. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Whatsapp pay: la nuova frontiera della tecnologia

A quanto pare, Meta sarebbe al lavoro per offrire, ai suoi utenti, delle strabilianti novità. Il primo Paese ad aver già usufruito di questa iniziativa è l’India. Un accordo tra Meta e il National Payments Corporation of India, avrebbe stabilito che i cittadini potranno servirsi di questa modalità di pagamento, godendo di tutti i suoi benefici.

Immagina che sollievo uscire di casa senza dover pensare ai contanti da portare con te. Non dovrai più avere a che fare con banconote, resto, conti e monete varie, perché ti basterà solo il tuo smartphone. Con Whatsapp Pay, pagare sarà semplicissimo e rapidissimo. L’India sta già sperimentando tutti i vantaggi di questo sistema, senza più alcuna limitazione o restrizione imposta dal Governo. Ma, cosa accadrà nel resto del mondo? Quando potremmo beneficiare del pagamento tramite Whatsapp anche noi? Scopriamolo subito.

Paga con un click

Chi utilizza già i sistemi di pagamenti elettronici, come quelli collegati a Bancomat e Postepay, sa bene quanto sia comodo e pratico effettuare uno spostamento di denaro senza dover maneggiare contanti. Whatsapp Pay, però, è l’ultima frontiera della tecnologia, attesissima anche in Italia. L’India fungerà come rampa di lancio e i cittadini sperano che la funzione arrivi in ogni angolo del mondo.

Si spera che arrivi presto in Europa e, in particolare, in Italia, dove milioni di persone sono già pronte ad accoglierla. Il 2025 potrebbe essere il suo anno o, al massimo, si parla del 2026. Staremo a vedere quale sarà la data effettiva del rilascio della funzione in altri Paesi diversi dall’India. Nel frattempo, non ci resta che continuare a servirci delle tecnologie che già possediamo.