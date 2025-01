Lavori più richiesti: questi sono i mestieri del 2025 | Sono pagatissimi

Se vuoi avere un anno ricco e proficuo, devi buttarti su questi lavori: ecco quelli più pagati del 2025, scopriamoli insieme.

La ricerca del lavoro, specie per i giovani che hanno appena terminato i loro studi e che stanno mettendo ora piede nel “mondo degli adulti”, non è affatto semplice. Tuttavia, sapere quali saranno i più richiesti e più pagati può aiutare ad avere una visione più ampia.

Se, fino ad ora, non hai avuto alcun riscontro positivo, da parte delle aziende con le quali hai collaborato o con le quali hai tentato di collaborare, non ti abbattere, perché il 2025 potrebbe essere il tuo anno.

Per non sbagliare un colpo e indirizzarti verso i mestieri migliori per il nuovo mercato, ti illustreremo quelli più richiesti. Ad alcuni, forse, non avresti mai pensato e altri, magari, li hai sempre sottovalutati. Lo scenario che si prospetta per i prossimi anni, però, è proprio questo. Scopriamone di più insieme.

Nuovo anno, nuove statistiche

Secondo quanto riportato dal sito di Sky Tg 24, Excelsior e Unioncamere hanno delineato quello che sarà un quadro professionale, che ricoprirà il prossimo triennio. A quanto pare, il fabbisogno occupazionale dovrebbe essere compreso tra 3,4 e 3,9 milioni di unità. Nei prossimi mesi, infatti, si prospetta una crescita della domanda e un alto tasso di ricambio del personale. Inoltre, nonostante la forte espansione delle tecnologie, si pensa che, nei prossimi anni, le competenze tecnologiche cammineranno a braccetto con quelle umanistiche, e che le aziende non andranno più solo alla ricerca di ingegneri, specializzati in intelligenza artificiale, ma avranno bisogno anche di altri profili.

Per quanto riguarda i dati individuati da Excelsior e Unioncamere, il 60% è rappresentato dai dipendenti del settore privato, mentre i dipendenti pubblici ricopriranno il 23% e gli indipendenti il 17%. Focalizzandoci sul settore pubblico, le figure più ricercate saranno quelle dei dirigenti. Per quanto riguarda le professioni a elevata specializzazione, nei settori privati ci sarà un incremento del 31% e nella pubblica amministrazione del 63%. Anche per le professioni commerciali e dei servizi, e per gli operai, ci saranno delle speranze. Nel primo caso, infatti, parliamo di un terzo del fabbisogno complessivo, mentre per i secondi parliamo di una percentuale pari al 17%. Per ciò che riguarda i lavoratori non qualificati, la percentuale scende all’8%.

Le competenze più ricercate nel 2025

Altri mestieri che avranno la meglio sono quelli legati alle professioni sanitarie e quelle che hanno a che fare con competenze tecniche, di marketing e degli acquisti. Tra gli impiegati, saranno molto ricercati i segretari, ma anche gli addetti all’informazione e all’accoglienza dei clienti. Non dimentichiamoci, poi, degli addetti alle vendite, nella grande distribuzione e dei profili che operano nella ristorazione.

Fondamentale è avere ben a mente che, dal 2025 al 2028, circa il 59% del fabbisogno totale dovrà possedere le competenze digitali necessarie. In un mondo in continua espansione, è fondamentale restare al passo con i tempi e la tecnologia fa parte del progresso. Allo stesso modo, si intensificherà anche l’attenzione verso la sostenibilità ambientale. Secondo la società Ey, inoltre, nei prossimi anni ci sarà anche un aumento della richiesta di personale addetto alle relazioni pubbliche e dell’immagine. Insomma, le prospettive per un futuro prossimo sono abbastanza ghiotte, quindi non ci resta che rimanere aggiornati e puntare su quelle figure che possono rispecchiare, maggiormente, le nostre competenze e abilità.