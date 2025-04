Addio ISEE, oggi uso solo l’ASR: me la dà il CAF in 3 secondi | è molto più semplice ottenerla

Addio DSU e ISEE: sono sigle che non dovrai mai più sentir nominare se realizzi la ASR con l’aiuto del CAF.

Sappiamo quanto l’Isee sia un documento importante per il cittadino.

Ne sentiamo parlare ormai da decenni, e tutti sanno che si tratta di una certificazione della situazione economica.

Si utilizza, generalmente, per ottenere i bonus statali.

Inoltre, è necessaria per collocarsi in una fascia o in un’altra di reddito quando si tratta, ad esempio, di pagare rate universitarie. Oggi, però, c’è un documento che fa la stessa cosa e richiede meno fatica.

ASR, addio ISEE, questo documento ti dice gli stessi dati: te lo fa il CAF praticamente gratis

L’Isee, o Indicatore della situazione economica equivalente, è un documento che permette di accedere alla maggior parte dei bonus attraverso il valore che questo attesta. Molte agevolazioni, infatti, sono accessibili solamente a chi abbia un ISEE inferiore a una certa soglia stabilita dalla legge. Per ottenere l’Isee è necessario partire dalla compilazione della DSU, la Dichiarazione Sostitutiva Unica, per la quale è necessario andare a ricercare una serie di dati economici che ci riguardano, come le giacenze medie di conti correnti.

Si tratta, insomma, di una operazione che richiede una certa dose di pazienza, memoria e impegno, visto che, tra l’altro, in caso di dichiarazioni errate, si rischia di ritrovarsi a dover pagare sanzioni pecuniarie, che vanificano tutto lo sforzo del cittadino richiedente. Non tutti sanno, invece, che esiste un documento che si chiama ASR: è molto più facile da ottenere, ecco in dettaglio di che si tratta.

Da ISEE ad ASR: passa a questa sigla e ti liberi di un sacco di pensieri

L’ASR è acronimo di Attestazione situazione reddituale. Si tratta di un documento che il contribuente può richiedere all’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, è un pezzo di carta che attesta l’ammontare del proprio reddito in uno specifico periodo d’imposta. Per ottenere l’Attestazione situazione reddituale basta recarsi al CAF, dove è possibile ottenerla in pochissimo tempo.

Seppure ISEE ed ASR possano sembrare molto simili, sfortunatamente per accedere alla maggioranza dei bonus e per essere collocati nelle giuste fasce di pagamento, la legge fa riferimento all’ISEE. Siamo, dunque, ancora costretti a passare per la burocrazia che prevede prima la compilazione della DSU e poi la ricezione del valore ISEE. Il calcolo ISEE, inoltre, è stato più volte messo in discussione: il numero che si ottiene alla fine, che è quello che conta, per molti non rispecchia in modo accurato la situazione economica del richiedente.