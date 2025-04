“Abbiamo fatto fuori la Campania”, la Sicilia l’ha eliminata dalla cartina italiana: sotto il Lazio ci sono solo Puglia, Calabria e Basilicata da oggi

Addio Campania, altro che irredentismo, qui è il contrario: una regione viene totalmente ignorata, a “seppellirla” è la Sicilia.

La rivalità tra le regioni italiane è indubbia, ma altrettanto lo è la grande ricchezza presente in virtù delle tante differenze.

Sappiamo quanto sia stata travagliata la storia della nostra Unità nazionale e non solo.

Siamo anche a conoscenza dell’importante gap ancora presente tra nord e sud.

Oggi, però, si parla di una vera e propria “guerra tra meridionali”: ecco cosa è accaduto, a valutare la situazione sono gli stranieri.

Stranieri di tutto il mondo, valutate: è stato chiesto “chi è la più bella del reame (italiano)”

Ogni anno sono moltissimi i turisti che decidono di visitare l’Italia, una nazione che viene percepita quasi come magica all’esterno di essa. Troppo spesso, infatti, gli italiani tendono, invece, a sottovalutare la bellezza e l’importanza dei numerosi patrimoni culturali che caratterizzano la penisola. Basta pensare al patrimonio artistico, storico, gastronomico e paesaggistico presente nella nostra nazione. Proprio in virtù di questo, la rivista Travel + Leisure ha stilato una lista secondo il giudizio e i numeri dei turisti stranieri.

La rivista ha scelto di concentrarsi, però, su un solo tipo di territorio italiano: le isole. Non tutte le regioni si sono guadagnate, infatti, tante visite e la preferenza da parte dei turisti stranieri. La lista delle migliori isola secondo chi non è italiano dice molto sul modo in cui la penisola viene percepita all’estero: ecco quali sono le località presenti, la Campania è arrivata in fondo a tantissime altri luoghi, in particolare la Sicilia l’ha praticamente surclassata.

Ciao Campania, nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe finita così: duro colpo per i più campanilisti

La rivista Travel + Leisure ha steso una lista contenente le isole migliori, che sarebbero, secondo la concezione di chi si è dedicato alla stesura della lista, le più “interessanti, con attrazioni antiche e storiche e, naturalmente, uno splendido mare“. La prima isola citata è quella di San Domino nelle Tremiti. Troviamo poi Favignana, Ponza, l’Isola del Giglio, Lampedusa, Ischia, Procida, Isola d’Elba, Pantelleria e Lipari.

Come avrete notato, moltissime delle località citate fanno parte della Regione Sicilia, mentre molte meno isole presenti in questa lista sono Campane. Mancano, comunque, moltissime località, forse meno conosciute all’estero. Ciò che è certo è che, se anche i turisti stranieri dovessero preferire la Sicilia alla Campania, il popolo italiano sa che le due regioni sono meravigliose in tutta la loro diversità.