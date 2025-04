Ryanair: nuove regole da maggio 2025 | I viaggiatori chiamati tutti a mettersi in regola

Se hai in mente di prenotare un viaggio con Ryanair, sappi che le regole cambiano, da maggio 2025: ecco tutte le novità.

Ryanair è una delle compagnie aeree di maggiore successo. Grazie ai suoi viaggi, abbastanza low cost rispetto altre compagnie, riesce ad attirare milioni di clienti, ogni anno.

Chiaramente, ogni società ha le proprie regole da rispettare, che possono cambiare di tanto in tanto.

Per questo, ti consigliamo di prestare attenzione alle nuove regole Ryanair, che andranno in vigore a partire da maggio 2025. Ecco di cosa si tratta.

Le novità Ryanair

Negli ultimi giorni non si fa che parlare altro delle nuove e rigide regole di Ryanair. Tuttavia, c’è anche un’altra notizia che vede protagonista la compagnia aerea e che sta facendo il giro del web. Si tratta del suo accordo con Fiavet. A partire dal prossimo 31 luglio, sarà possibile acquistare i biglietti Ryanair anche all’interno di un’agenzia di viaggio. Questo accordo non ha eguali in Italia, ma neanche in Europa e si spera possa essere solo il primo di una lunga lista.

Ma, per i clienti della compagnia aerea non è tutto oro quello che luccica. Infatti, se da una parte sono stati felici di apprendere questa notizia, dall’altra sono stati meno contenti di conoscere le nuove regole, che entreranno in vigore a partire da maggio 2025. Le nuove direttive potrebbero influenzare le scelte dei viaggiatori, perché i cambiamenti non sono certo da sottovalutare. Se sei solito viaggiare con Ryanair, ti consigliamo di dare un’occhiata ai cambiamenti previsti.

Le nuove regole Ryanair

A partire da maggio 2025, Ryanair eliminerà i biglietti cartacei. Le carte d’imbarco saranno esclusivamente digitali e vi si potrà accedere tramite l’app ufficiale della compagnia. Al momento, i passeggeri che non effettuano il check-in online devono pagare una cifra pari a 23 euro, per ottenere la carta d’imbarco stampata in aeroporto. Con la nuova direttiva, invece, non ci sarà più modo di ottenere la carta stampata, ma si dovrà procedere unicamente tramite app della compagnia stessa. Come se non bastasse, Ryanair ha intenzione di mettere dei paletti sull’orario di presentazione in aeroporto. I passeggeri dovranno arrivare almeno 40 minuti prima del decollo, altrimenti rischiano di incorrere in sanzioni salate, come una multa di 100 sterline. Questa misura nasce con l’intento di ridurre i ritardi e regolarizzare i voli programmati.

Inoltre, pare che Ryanair abbia in programma dei cambiamenti anche per ciò che riguarda i bagagli a mano. I passeggeri potranno portare una piccola borsa con loro, a patto che questa non superi le dimensioni di 40x20x25 cm. Nel caso in cui il bagaglio fosse più grande dei limiti imposti, si rischia di dover pagare una multa di 70 euro. Nonostante si tratti di una compagnia aerea low-cost, Ryanair ha lasciato che il costo dei biglietti, negli ultimi anni, lievitasse. Ciò è accaduto perché la società ha escluso dal prezzo base dei servizi come la scelta dei posti a sedere o l’assicurazione di viaggio. Ora, con queste nuove direttive, potrebbe perdere clienti, che potrebbero decidere di affidarsi a compagnie aeree con normative meno restrittive.