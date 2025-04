Lavatrice: è l’elettrodomestico più acquistato ma attenzione ai consumi | Quanto ti costa in bolletta

Non ci crederai mai, ma la lavatrice influisce molto negativamente sulla bolletta di fine mese: ecco svelati i consumi.

All’interno di un’abitazione, oggigiorno, è quasi impensabile non trovare una lavatrice. Questa è diventata un elettrodomestico indispensabile, molto più della lavastoviglie.

Necessaria per lavare vestiti di ogni genere, biancheria intima, lenzuola e molto altro, la lavatrice ha un ruolo importante nelle nostre case. Non potremmo più stare senza.

In un periodo in cui l’attenzione ai consumi è massima, però, dovremmo prestare più attenzione al modo in cui la utilizziamo e cercare di capire come fare per risparmiare.

Le stangate mensili

L’Italia, così come il resto del mondo, sta attraversando un periodo alquanto complicato. Il costo delle materie prime è arrivato alle stelle e questo ha fatto sì che lievitassero anche le bollette che riceviamo, mese per mese. L’energia elettrica e il gas, infatti, non hanno più il prezzo di una volta e, inverno dopo inverno, le persone cercano di trovare sempre degli escamotage per risparmiare. Le stangate mensili sono sempre dietro l’angolo e tu non puoi abbassare mai la guardia.

Ma, se per ciò che riguarda il riscaldamento si possono trovare situazioni più convenienti e sostenibili, in che modo dobbiamo comportarci con la lavatrice? A meno che tu non possieda un impianto fotovoltaico, l’energia si paga e anche cara. Per questo, sarebbe meglio che tu conosca i reali consumi di questo elettrodomestico, così da gestirlo con maggiore cautela e responsabilità.

Consumi della lavatrice e trucchetti per risparmiare

Il consumo energetico di una lavatrice dipende da diversi fattori, che dobbiamo prendere in analisi, se vogliamo avere un quadro chiaro e preciso di quello che stiamo spendendo e, soprattutto, di quello che potremmo risparmiare. Innanzitutto, al momento dell’acquisto, accertati che la tua lavatrice sia di classe energetica A+++, in modo tale da consumare meno energia rispetto ai modelli di classe inferiore. Dopodiché, occhio ai chili, perché una lavatrice da 5 kg consumerà di meno rispetto a una di 10 kg, ma il consumo dipende anche dal carico. È ovvio, poi, che i cicli con acqua a 60 o 90 gradi siano più dispendiosi rispetto a quelli a temperature più basse, come 30 o 40 gradi. Possiamo dire, dunque, che, in media, una lavatrice ad alta efficienza energetica consuma circa 150 kWh all’anno, mentre una a bassa efficienza può arrivare anche a 430 kWh annuali.

Tenendo conto anche del tipo di contratto che hai, in linea di massima, una lavatrice efficiente, utilizzata tre volte alla settimana, può consumare tra i 20 e i 50 euro all’anno. Per cercare di risparmiare il più possibile, però, puoi procedere con delle piccole accortezze, che fanno la differenza. Inizia con l’utilizzare cicli a bassa temperatura ed evitare carichi piccoli, o sovraccarichi. Inoltre, investi in una lavatrice di qualità e con un’ottima classe energetica. Il denaro che spenderai per l’acquisto sarà ammortizzato in tutte le bollette che riceverai negli anni. Se possiedi un contratto energetico diviso per fasce orarie, poi, non dimenticare di prediligere gli orari serali o il fine settimana, per fare il bucato.