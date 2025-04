Addio Whatsapp, “ne danno il triste annuncio gli informatici”: tornate al buon vecchio metodo delle lettere per comunicare

WhatsApp è solo un ricordo puoi dirgli addio, ecco come comunicare ai giorni nostri: i dettagli e le curiosità

Negli anni, molto spesso i lettori ci hanno parlato del nuovo modo di comunicare attraverso una delle piattaforma di messagistica istantanea molto famosa in tutto il mondo e soprattutto nel nostro Bel Paese: stiamo parlando proprio di WhatsApp. Questa piattaforma, però, sta subendo degli enormi cambiamenti e potrebbe essere più non utilizzabile: andiamo a vedere meglio di che si tratta proprio in questo articolo.

Il mondo e la società moderna oggigiorno non può non comunicare attraverso la tecnologia che non fa altro che aumentare e che è diventata parte integrante di noi. Infatti, la comunicazione è una delle lingue più comuni al mondo a cui le regole della PNL non cambiano e non cambieranno mai: non si può non comunicare ed è per questo che nasce la comunicazione verbale e non verbale.

Negli anni, però, abbiamo deciso di approfondire il valore della tecnologia che va di pari passo con quelle che sono le nuove forme di comunicazione attraverso dei sistemi come WhatsApp, ossia messaggini, audio, foto da inoltrare al destinatario in pochissimi e semplici mosse ma soprattutto in meno di 1 secondo.

Oggi, le cose pare si stiano complicando ma soprattutto WhatsApp è in continuo aggiornamento e ha previsto un addio ad una certa categoria di persone: andiamo ad analizzare meglio il tutto nel prossimo paragrafo.

WhatsApp, stai per dirgli addio proprio per questo motivo

Se il mondo corre veloce tu devi essere sempre al passo, visto che adesso siamo parte integranti della tecnologia e on è più il contrario come una decina di anni fa. L’app di messaggistica istantanea di WhatsApp sta avendo dei forti cambiamenti e potresti dire addio se hai questo tipo di smartphone poiché non ti funzionerà più.

Dal prossimo 5 maggio 2025 se possiedi questi smartphone, WhatsApp non sarà più disponibile; si tratta di alcuni IPhone con iOS 15 e versioni precedenti ossia Phone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, smartphone che ormai si ritengono obsoleti.

I dati analitici

In pochi sono interessati a questo cambiamento poiché sono rimasti in pochissimi a non aver aggiornato il proprio smartphone.

I dati ufficiali messi a disposizione da Apple sono proprio i seguenti: il 68% degli iPhone usa iOS 18 e il 19% iOS 17, mentre solo il 13% del totale eseguono versioni di iOS precedenti alla diciottesima.