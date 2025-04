Ultim’ora codice della strada, “dovete portare un righello con voi quando circolate” | Se non lo fate sono 102 euro di multa

Se non vai dritto sono guai per te: da oggi in poi ti possono arrivare multe salate. Faresti meglio a portare il righello quando esci

La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa che coinvolge tutti: automobilisti, motociclisti, ciclisti e persino pedoni. Ogni giorno, migliaia di persone percorrono strade e autostrade per andare al lavoro, a scuola, in vacanza o semplicemente per svolgere le attività quotidiane.

In questo costante flusso di veicoli e persone, è fondamentale che ognuno rispetti regole ben precise, non solo per evitare sanzioni, ma soprattutto per garantire l’incolumità propria e altrui.

Il codice della strada nasce proprio con questo obiettivo: stabilire norme chiare e uniformi per disciplinare il comportamento sulle vie di comunicazione. È uno strumento che evolve nel tempo, adattandosi alle esigenze della società e alle trasformazioni del traffico.

Spesso, però, viene percepito solo come un insieme di divieti, segnali e multe. In realtà, il suo scopo principale è tutelare la vita, ridurre gli incidenti e promuovere una cultura della guida responsabile e consapevole.

Le nuove regole del codice della strada

Ogni regola ha un senso: il rispetto dei limiti di velocità, l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza, la distanza di sicurezza, la precedenza, l’uso corretto delle frecce. Tutto concorre a creare un ambiente stradale più sicuro. E la sicurezza non si limita al volante: si estende anche ai comportamenti da tenere in prossimità di scuole, incroci, attraversamenti e zone pedonali.

Una guida distratta o imprudente può trasformarsi in una tragedia in pochi istanti. Per questo, la prevenzione è la prima vera forma di sicurezza.

Negli ultimi anni, il codice della strada è stato oggetto di diverse modifiche, proprio per rispondere all’aumento dei veicoli in circolazione e alla necessità di ridurre il numero di incidenti. Recentemente, sono entrate in vigore nuove disposizioni che inaspriscono alcune regole e introducono maggiori controlli, anche su comportamenti spesso sottovalutati.

Non si va in obliquo

Il nuovo orientamento normativo punta a rafforzare la disciplina anche per chi si muove a piedi. In particolare, è stato chiarito che attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali, o farlo in modo obliquo, rappresenta una violazione del codice. Se un tempo si pensava che solo i conducenti fossero soggetti a sanzioni, oggi anche i pedoni rischiano multe fino a 102 euro per comportamenti pericolosi.

Il messaggio è chiaro, la sicurezza in strada è un dovere collettivo. Anche i pedoni devono prestare attenzione, rispettare i percorsi indicati, attraversare solo dove previsto e non creare situazioni di pericolo. La distrazione, come l’uso del cellulare durante l’attraversamento o la fretta di tagliare la strada in punti non idonei, può avere conseguenze gravi. Il nuovo codice, più severo ma anche più equo, mira a responsabilizzare tutti, senza eccezioni. Perché solo rispettando le regole, da qualunque lato si guardi la strada, si può davvero parlare di sicurezza.