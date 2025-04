“Agente, ho solo preso del paracetamolo”: 6mila euro di multa e 1 anno di reclusione | Vi tenete il vostro malanno se volete guidare

Fai attenzione ad assumere paracetamolo prima di guidare, potresti rischiare 1 anno di reclusione: tutti i dettagli a riguardo

Molto spesso i nostri carissimi utenti vogliono essere sempre ben aggiornati circa le novità e le nuove regole previste dal Codice della Strada che, soprattutto negli ultimi tempi stanno facendo abbastanza scalpore per via di alcune cose da fare particolarmente attenzione se non si vuole rischiare una multa salata e qualche anno di reclusione. In questo articolo, infatti, andremo ad analizzare proprio questa situazione: ecco di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità a riguardo.

Oggi, con l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada, si sono creati moltissimi disagi per via delle nuove norme di microbilità che riguardano sia l’uso di alcol ma anche quello di droghe con test tossicologici che non sono prettamente esatti e che potrebbero fornire un esito negativo o meglio un “falso positivo” anche quando non è affatto così.

Vi sono alcuni farmaci che utilizziamo in maniera comune durante la nostra vita quotidiana, quindi molto comuni, che potrebbero crearvi problemi sul test tossicologico e a cui, adesso, bisogna fare attenzione.

Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta e come si potrebbe ovviare al problema: ecco le curiosità e le novità analizzate al prossimo paragrafo.

Farmaci e test tossicologico : ecco cosa rischi se assumi questo

Una delle problematiche che sta capitando spesso ai cittadini è proprio quello di essere fermati al posto di blocco è far si che il test tossicologico uscisse positivo nonostante non si assume MAI droghe o cose simili. Oggi le pene possono essere davvero dure, e, anche se il poliziotto ha un minimo sospetto potrebbe sottoporti al test tossicologico.

Se il test è positivo ma è un falso, il cittadino dovrebbe effettuare i test di conferma che consentono di verificare qual + effettivamente la sostanza che ha dato esito positivo durante il primo test. Il vero problema è quando si tratta di farmaci prescritti dai medici quindi pseudoefedrina, gli antidepressivi triciclici e la quetiapina oltre chiaramente agli oppiacei e ai cannabinoidi.

Altri farmaci che creano problemi

Oltre quelli sopra indicati altri farmaci potrebbero creare problemi ossia il paracetamolo e l’ibuprofene oltre la pseudoefedrina, una sostanza che si trova in diversi medicinali che si usa per curare patologie lievi.

La domanda di molti cittadini è come ovviare a questo problema e, l’unica cosa garantita dal Ministero della salute è la seguente: “non ci saranno punizioni per chi viene trovato alla guida positivo a sostanze stupefacenti per aver preso farmaci con cannabinoidi”.