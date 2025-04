“Agente, stavo solo vedendo la partita della mia squadra del cuore”, sono 5mila euro di multa: vietatissimo guardare il calcio da oggi

Multa salatissima per chi guarda il calcio. Da adesso in poi devi stare attento: il governo sta uscendo fuori di testa.

Le passioni ci tengono vivi, si dice. Sono quelle cose che ci fanno battere il cuore più forte, che ci fanno svegliare la mattina con entusiasmo o che ci tengono svegli la notte a pensarci. Ma ogni medaglia ha il suo rovescio: una passione, se non gestita, può trasformarsi in ossessione.

E da lì al delirio, il passo è breve. Tra le passioni più diffuse in Italia, inutile dirlo, c’è il calcio. Anzi, la Serie A. Un rito collettivo che si ripete ogni weekend, dove milioni di persone si incollano agli schermi, si precipitano allo stadio, si trasformano in esperti di tattiche e arbitraggi.

Ma questa passione, così forte e radicata, a volte sfugge di mano. Ci sono tifosi che vivono solo in funzione della loro squadra del cuore, che diventano aggressivi, verbalmente e fisicamente, se qualcosa va storto. Gli episodi di violenza legati al calcio purtroppo non mancano: insulti, risse, persino scontri fuori dagli stadi.

Gioie, dolori in 90 minuti

Il calcio, da passione sportiva, si trasforma in valvola di sfogo per frustrazioni personali. È qui che il confine tra amore e fanatismo si fa sottile. Tuttavia, seguire la propria squadra del cuore è un’esperienza totalizzante. Si esulta per un gol al novantesimo, si impreca contro un fuorigioco dubbio, ma non solo.

Si esce con la voce roca dopo una partita al cardiopalma. Il calcio regala emozioni pure, forti, a volte estreme. È un continuo saliscendi tra speranza e disperazione, tra sogni di gloria e batoste inaspettate. In quei 90 minuti ci si dimentica di tutto il resto e ci si sente parte di qualcosa di più grande.

5000 euro di multa per chi ama il calcio

Brocardi.it ha diffuso la notizia. Proprio questa passione sfrenata, talvolta, ci porta a fare scelte sbagliate. Come? Guardando le partite in streaming illegale, ovvero attraverso il famigerato “pezzotto”. Un sistema IPTV pirata che permette di vedere i canali a pagamento senza abbonamento. Comodo? Forse. Legale? Decisamente no. E adesso può costarti molto caro.

Durante una diretta su YouTube, Massimiliano Capitanio, cioè il commissario AGCOM, ha annunciato che le multe per chi usa questi sistemi arriveranno in automatico, grazie alla nuova legge 93 del 2023. In pratica, se stai guardando la Serie A illegalmente, puoi beccarti una sanzione da 150 fino a 5000 euro. Senza processo, senza avviso, senza scappatoie. Tutto è possibile grazie al Piracy Shield, attivo dal 1 febbraio, un software usato per tracciare e bloccare questi stream pirata.