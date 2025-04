Ultim’ora posto di blocco, “Disintallati tutti gli autovelox” | Non li vedrete più da nessuna parte

Ti fregano ancora peggio perché è come se non esistessero: non vedrai più nemmeno un autovelox per strada, automobilisti scioccati.

La riforma del codice della strada ha fatto parecchio parlare di sé dal momento della sua applicazione, e persino da prima.

Le strade sono assai mutate negli ultimi decenni.

Per ogni novità che influenza la nostra vita quotidiana, è necessario creare nuove leggi.

Spesso, queste devono avere la loro controparte anche nel codice della strada: basta pensare all’avvento del telefonino e oggi dello smartphone e a quanto hanno cambiato il codice della strada e modificato le abitudini alla guida. Una novità importante è stata introdotta, invece, in questo periodo.

Ciao ciao autovelox: non se ne vedrà più nemmeno uno, addio ai dispositivi più temuti dagli automobilisti

L’autovelox è uno strumento in grado di misurare la velocità del veicolo che sta percorrendo la strada su cui si trova. Si tratta di uno strumento che dovrebbe fungere da deterrente per gli illeciti che riguardano l’infrazione dei limiti di velocità e che, in caso di infrazione, è in grado di registrare quale veicolo stesse commettendo l’illecito. Proprio per questo, l’autovelox non è certo un dispositivo tanto amato da chi è alla guida.

A quanto pare, l’autovelox sta velocemente diventando un mezzo obsoleto. Sono in arrivo, infatti, dei dispositivi con una tecnologia tutta nuova che è in grado di monitorare i veicoli che percorrono la strada in modo molto più preciso rispetto a un autovelox. Ecco quando arriveranno: non ci saranno più scappatoie per chi infrange il codice stradale.

Rivoluzione “robotica”: ti beccheranno in un attimo, gli autovelox gli fanno un baffo

Se odiavi gli autovelox, oggi un nuovo nemico inanimato si prepara all’installazione sulle strade. Si tratta degli Équipement de Terrain Urbain (ETU), strumenti che possono essere definiti come autovelox intelligenti.

Questi sono operativi in Francia, per il momento, dove per il momento coprono il controllo stradale di oltre 200 località della nazione. Gli ETU sono in grado, grazie anche all’uso di una tecnologia con intelligenza artificiale, di individuare non solo l’eccesso di velocità, ma anche altri tipi di infrazioni. Possono rilevare attraversamenti con il semaforo rosso, utilizzo del telefono cellulare alla guida e assenza della cintura di sicurezza. Per il momento questa tecnologia non è stata adottata nel nostro Paese, ma la Francia è così vicina che non si può escludere che ben presto ritroveremo l’equivalente degli ETU in Italia.