Aggiornamento meteo, dopo giorni di tempo mite è ora del grande freddo: cosa succede nel corso del prossimo fine settimana

Peggioramento delle condizioni metereologiche su gran parte d’Italia: fine settimana all’insegna del freddo gelido

Dopo mesi di giornate soleggiate e temperature miti, la situazione metereologica in gran parte della penisola sta drasticamente cambiando.

È il momento di mettere da parte l’abbigliamento autunnale per ripararsi dalle temperature in calo previste per il fine settimana.

Dopo giorni di clima piacevole e quasi primaverile, possiamo finalmente dare il benvenuto all’inverno e alla magia delle prime nevicate.

Una prima ondata di freddo gelido sta per giungere sull’Italia e colpirà moltissime regioni del Bel Paese. È bene quindi prepararsi adeguatamente ad affrontare il gelo.

Freddo in arrivo su gran parte della penisola

Per il fine settimana è previsto un cambiamento delle condizioni climatiche ed è bene prepararsi per affrontare le temperature in calo. Le giornate soleggiate e calde stanno pian piano lasciando il posto alle temperature invernali dove l’aria diventa sempre più pungente.

Soprattutto nel fine settimana è prevista una svolta climatica su gran parte della penisola italiana con perturbazioni diffuse ed un clima più gelido. L’anticiclone, dunque, cederà il posto ad una corrente d’aria fredda e a condizioni di instabilità su gran parte d’Italia.

Aggiornamenti meteo: in arrivo il grande freddo

Una svolta climatica è prevista per il prossimo fine settimana, precisamente a cavallo tra il 16 ed il 17 novembre. Le temperature subiranno un drastico calo e le condizioni di instabilità coinvolgeranno molte regioni d’Italia. In particolare, nella giornata di sabato 16 novembre si potrà ancora godere delle giornate soleggiate e delle temperature più o meno alte nelle ore centrali. Sulle pianure del Nord è previsto il ritorno della nebbia ed il clima continuerà ad essere piuttosto basso. La vera svolta climatica, però, inizierà da domenica 17 novembre.

L’abbassamento delle temperature è dovuto all’avvicinamento di una corrente d’aria fredda proveniente dal Nord Europa, come è confermato dal sito web “ilmeteo.it“. L’anticiclone lascerà il posto ad un forte freddo che inizierà proprio dalle regioni settentrionali. I peggioramenti climatici sono previsti su gran parte della Liguria e si estenderanno rapidamente su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.

Le prime nevicate inizieranno a posarsi sulle Alpi a circa 1500 metri d’altezza dando inizio ufficialmente alla stagione invernale. Il calo termico si sposterà anche sul centro Italia con possibili temporali e perturbazioni sparse. La zona meridionale dell’Italia non sarà esclusa dalla svolta climatica ed il freddo gelido raggiungerà anche il Sud del Bel Paese.