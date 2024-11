Escherichia Coli, nuovo allarme tra i consumatori: questo prodotto è davvero pericoloso | Devi buttarlo subito

Scatta l’allarme alimentare per questo prodotto amato da migliaia di persone: il batterio è pericoloso per la salute

Un prodotto contenente un batterio estremamente pericoloso è stato rilevato tra gli scaffali dei supermercati ed è stato diramato l’allarme dal Ministero della Salute.

Le allerte alimentari rappresentano un’essenziale forma di tutela per i consumatori e per la sicurezza pubblica. Lo scopo principale è quello di limitare la diffusione del batterio Escherichia Coli.

Può capitare che alcuni alimenti siano contaminati da alcuni microrganismi che possono essere dannosi per la nostra salute e provocare anche gravi conseguenze.

Le autorità sanitarie monitorano costantemente la presenza di questo batterio per intervenire in tempo. Un prodotto amato da moltissime persone, infatti, potrebbe essere contaminato dall’Escherichia Coli.

Il ritiro tempestivo del prodotto alimentare

Non è raro che un prodotto alimentare venga contaminato da batteri o microrganismi che possono provocare anche gravi problemi di salute. Il Ministero della Salute, in collaborazione con le diverse autorità governative, controlla costantemente i prodotti in vendita nei supermercati per tutelare la sicurezza pubblica.

Per un prodotto in particolare è stata rilevata la presenza dell’Escherichia Coli. Si tratta di un batterio che è già presente nel nostro organismo e che aiuta nella digestione, ma esistono alcuni ceppi che possono provocare infezioni e gravi problemi di salute.

Non consumate questo prodotto: rilevata la presenza del batterio

Tra gli scaffali dei supermercati ci sono centinaia di prodotti che vengono costantemente controllati dalle autorità competenti per garantire la sicurezza di ogni consumatore. Talvolta può capitare che alcuni prodotti vengano contaminati durante la manipolazione da batteri potenzialmente pericolosi per la salute dell’uomo ed uno dei più comuni è l’Escherichia Coli. In un alimento in particolare risulta traccia di questo microrganismo dannoso ed immediatamente, in data 09/11/2024, è stato diramato un richiamo da parte del Ministero della Salute.

Come riporta la fonte ufficiale “www.salute.gov.it“, il prodotto contaminato dal batterio è lo Stracchi’ Nustra’ Monte Bronzate (latte crudo), prodotto dallo stabilimento Colosio Formaggi Srl. In particolare, il richiamo riguarda il lotto 1741024. L’azienda produttrice identificata con il bollo CE IT 5B65 CE, ha diffuso un comunicato in cui richiede il ritiro precauzionale del prodotto in questione poichè è stato fabbricato contemporaneamente ad un altro alimento, ovvero il Formagella Lotto L.4224, positivo al batterio Escherichia Coli. Per evitare pericoli, le autorità hanno stabilito il ritiro dello Stracchi Nustra ed invitano tutti i consumatori a restituire l’alimento al produttore.