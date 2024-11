Gli italiani non potranno più fare richiesta: la novità presente nell’ultima Manovra | Arriva il taglio netto da parte del Governo

Stop a questa agevolazione per gli italiani, novità in vista dal Governo: misura approvata per la Legge di Bilancio del nuovo anno.

Un’altra novità in vista da parte del Governo: anche questa sarà contenuta tra i provvedimenti della manovra economica 2025. A farne le spese soprattutto una categoria di cittadini.

In questo caso è la tecnologia a essere al centro della misura e riguarda la situazione in cui versa il SSN. Questa non è ottimale, tra visite dopo anni e mancanza di personale.

Per molti, però, questa novità potrebbe, invece, rappresentare una vera e propria rivoluzione. Niente più pezzi di carta volanti, è iniziata ufficialmente la transizione digitale anche in ambito sanitario.

Basta richieste con questa modalità: tutti dovranno necessariamente adattarsi

Se per i cittadini delle nuove generazioni la digitalizzazione può risultare un vantaggio, non è altrettanto per i più grandi. Già qualche tempo fa era stato comunicato lo sviluppo dell’IT Wallet, che conterrà le copie digitali dei documenti che avranno il medesimo valore del cartaceo. In questo caso, però, l’utilizzo non è affatto obbligatorio.

Un’altra novità in ambito digitalizzazione, invece, è più stringente. Nello specifico parliamo di alcuni tipi di ricette che non saranno più rilasciati in formato cartaceo. Ecco cosa succede e come funzionerà il sistema: cambia ancora una volta il rapporto con il medico di base.

Lo vedrai solo in “cartolina”, una cartolina digitale: ecco la novità della Manovra economica

La misura di cui parliamo riguarda la dematerializzazione delle prescrizioni. Si tratta di un processo avviato già in modo naturale nel corso della pandemia da Covid 19. In modo analogo al lavoro ibrido o da remoto, questa consuetudine è entrata a far parte della nostra quotidianità e del rapporto con il nostro medico di base. Se, infatti, in precedenza, si era abituati a recarsi in studi affollati, oggi quasi ogni pratica viene sbrigata via email.

A riguardare le ricette ormai solo in forma digitale sarà l’art. 54 della manovra economica 2025, che stabilirà le modalità di digitalizzazione e invio delle ricette. Sarà possibile, infatti, estrarle dal fascicolo digitale, oppure farsele inviare tramite email o WhatsApp, e così potranno essere utilizzate senza essere stampate direttamente in farmacia. A commentare la necessità di disciplinare una pratica già in atto e renderla esclusiva lo stesso Ministro della Salute Orazio Schillaci. Anche le generazioni più grandi saranno costrette ad adattarsi: l’aiuto dovrà giungere loro da familiari o dalle stesse istituzioni.