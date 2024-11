Questa sana abitudine può salvarti la vita: l’ultimo studio degli esperti | Ti bastano pochi minuti al giorno per stare subito meglio

Prenditi cura del tuo corpo e della tua salute, anche con soli pochi minuti al giorno: questo è quello che devi fare per una sana routine.

Alle volte, siamo talmente tanto presi dai mille impegni quotidiani che ci dimentichiamo di noi stessi. Ogni tanto, prendersi del tempo per respirare e curarsi è indispensabile per poter vivere meglio. Infatti, dovremmo tutti seguire una sana routine giornaliera, che ci permette di sentirci meglio con il nostro corpo e con la nostra mente.

Non dimentichiamoci che la salute è alla base di qualunque cosa e che, senza di essa, non potremmo lavorare, non potremmo goderci i momenti di spensieratezza e vivere davvero. Per questo, gli esperti consigliano di dedicare alcuno qualche minuto al giorno alla messa in atto di una pratica che può cambiare il tuo modo di essere.

Scopriamo insieme di cosa si tratta e a chi è indirizzato, in particolare, questo studio. Ti sorprenderà scoprire che basta così poco per prendersi cura di se stessi.

5 minuti al giorno tolgono il medico di torno

Nell’arco di una giornata facciamo così tante cose che, a volte, ci sembra di non avere più neanche un minuto libero per noi. Da oggi in poi, però, dovrai trovarne cinque per te stesso e non di più. Sempre molte più persone, indipendentemente dall’età o dal sesso, soffrono di pressione alta. Per questo, molti studiosi, provenienti da ogni parte del mondo, hanno analizzato le abitudini della popolazione, arrivando a una precisa conclusione.

Purtroppo, ad oggi, l’ipertensione è un problema che riguarda circa 1,28 miliardi di adulti nel mondo ed è anche una delle principali cause di morte prematura a livello globale. La pressione alta, infatti, può provocare infarti, ictus e può essere davvero invalidante per chi ne soffre. Fortunatamente, però, gli esperti e tutti gli studiosi, che si sono occupati dei vari casi analizzati, sono arrivati alla conclusione che dedicare anche solo 5 minuti, al giorno del proprio tempo ad attività ad alta intensità, può fare la differenza. Scopriamone di più insieme.

Mens sana in corpore sano

Sentirsi bene con il proprio corpo cambia totalmente il modo di vivere e di approcciare all’altro. Per quanto possa essere sottovalutata da qualcuno, la pressione alta non è da prendere assolutamente sottogamba. La British Heart Foundation ha sostenuto uno studio, che è stato poi pubblicato su Circulation, con il quale hanno analizzato i dati sanitari di oltre 14.000 volontari, che hanno indossato gli activity tracker.

Così facendo, è stato possibile testimoniare una correlazione tra movimento quotidiano e pressione sanguigna. In conclusione, ne è venuto fuori che basterebbe anche salire le scale anziché prendere l’ascensore, spostarsi in bicicletta o a piedi, anziché in auto, per migliorare le proprie abitudini quotidiane ed entrare nell’ottica di una routine più sana.