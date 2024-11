Migliaia di posti di lavoro stanno per saltare: pronte già le lettere di licenziamento | Il piano del noto colosso fa tremare tutti

La notizia che nessuno voleva ascoltare: centinaia di persone rischiano di perdere il posto di lavoro in questa grande catena

Perdere il proprio posto di lavoro è una delle sensazioni più difficili da affrontare e che può avere un impatto negativo anche sul benessere psicologico.

In un contesto professionale in continua evoluzione non è così raro perdere il proprio impiego ma è altrettanto possibile trovarne un altro.

In questi casi è fondamentale non scoraggiarsi e soprattutto armarsi di tanta pazienza nella ricerca di una nuova occupazione.

Questa situazione potrebbe colpire centinaia di lavoratori di una grossa catena, causando impatti negativi non solo sul singolo lavoratore ma su intere famiglie.

Migliaia di persone potrebbero perdere il lavoro

Negli ultimi mesi, moltissimi settori professionali stanno affrontando delle sfide non indifferenti a causa dell’aumento dei costi. Di conseguenza, anche le grandi realtà sono costrette ad adottare delle strategie per affrontare una situazione così drammatica.

Purtroppo, una delle misure che spesso viene adottata consiste nei licenziamenti di massa e nei tagli al personale. Questa situazione potrebbe purtroppo diventare realtà per migliaia di persone che lavorano presso una grossa catena della grande distribuzione, portando con sè degli impatti negativi su tutto il sistema economico.

La grande catena ha già preparato migliaia di lettere di licenziamento

Migliaia di persone che prestano servizio presso una catena della grande distribuzione rischiano di perdere il proprio posto di lavoro a causa della possibile chiusura di alcuni punti vendita in Francia. Si tratta di Auchan che ha presentato ai sindacati un progetto catastrofico con cui minaccia di licenziare ben 2.389 lavoratori. In particolare, 784 persone perderanno il loro impiego amministrativo, mentre nei punti vendita saranno circa 915 persone a rischiare. La grande catena prevede anche la soppressione dell’attività di consegna a domicilio e la chiusura di circa dieci punti vendita.

Migliaia di persone potrebbero perdere il lavoro, ma sono in atto anche dei progetti di riconversione professionale per tutti i lavoratori che saranno coinvolti in questa catastrofica situazione. “Se le cifre che circolano saranno confermate, questo è il più grande piano che abbiamo mai conosciuto in Auchan”, sono le parole del delegato nazionale del FO riportate dal sito web “ilsole24ore.it“. La situazione che si prospetta è drammatica e coinvolgerà migliaia di famiglie francesi. Il rappresentante del sindacato FO, Franck Martineau, ha ammesso: “È catastrofico. Lascerà molti, molti dipendenti e famiglie in difficoltà. È scioccante, scandaloso”, come riporta anche “ilsole24ore.it“.