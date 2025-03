Alessandra Amoroso in dolce attesa: chi é e quanti anni ha il suo compagno

La cantante pugliese ha rivelato a tutti i suoi fan che diventerà presto mamma: scopriamo insieme chi è il compagno di Alessandra Amoroso.

Una delle vincitrici di Amici che, dopo il programma, ha ottenuto un grandissimo successo, Alessandra Amoroso ha commosso tutti i suoi fan con il grande annuncio: a settembre diventerà mamma.

La cantante salentina ha postato uno scatto, in bianco e nero, che la ritrae di profilo, mentre il compagno le bacia dolcemente il ventre.

Già la foto di per sé è stata un’emozione, ma la didascalia che l’ha accompagnata ha colpito dritto al cuore di chiunque l’abbia letta. Alessandra e la sua dolce metà sono in attesa di Penny e sono pronti a scombussolare le loro vite con questo nuovo e meraviglioso arrivo.

Ma, chi è il compagno dell’artista? Ecco tutto quello che sappiamo sull’uomo.

Un nuovo inizio per Alessandra Amoroso

Dopo aver raggiunto una carriera di successo, Alessandra Amoroso ha deciso di fare il grande passo e diventare mamma. Dal 2021, è legata sentimentalmente al suo attuale compagno e, dopo quasi quattro anni di relazione, i due hanno voluto dare una svolta alle loro vite, impegnandosi nel compito più duro e bello del mondo, ovvero quello di fare il genitore.

Nonostante la differenza d’età che c’è tra loro e i mille impegni lavorativi, Alessandra e il suo compagno, che hanno sempre preferito tenere la loro relazione lontana dai riflettori, ora hanno dato l’annuncio della dolce attesa. Penny nascerà a settembre ed è già pronta a fare il pieno d’amore.

La dolce metà della cantante

Ovviamente, la gioia per la gravidanza non sarebbe stata la stessa, senza una persona amorevole al suo fianco. Il compagno di Alessandra Amoroso, Valerio Pastore, ha sempre amato e sostenuto la cantante, fin dal primo giorno. Lui ha 31 anni ed è otto anni più piccolo della Amoroso, ma il loro rapporto è talmente solido e sincero, che la differenza d’età non è certo un fattore da prendere in considerazione. Valerio lavora come tecnico del suono e ha sempre cercato di rimanere in disparte, di non essere travolto dal mondo della sua compagna.

La fama di Alessandra, ovviamente, la porta a essere parecchio esposta ai gossip. La coppia, però, tenendosi lontana dai riflettori, ha preservato il loro amore. Per questo, l’annuncio della gravidanza ha fatto ancora più rumore. Originario di Eboli, il fidanzato dell’artista vive a Olevano sul Tusciano, un comune della provincia di Salerno. A quanto pare, il loro rapporto inizia in occasione di un monologo della Amoroso, a Sanremo 2021, dove veniva fatto riferimento al lavoro dei tecnici del suono e degli artisti, durante la pandemia. Valerio indirizzò un ringraziamento speciale alla cantante e, da allora, pare che i due non si siano più separati. Ora, a suggellare il loro amore, ci sarà la nascita della piccola Penny, già attesa da tutta la grande famiglia di Alessandra.