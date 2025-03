I Cesaroni: al via le riprese della 7° stagione | Cast e novità

Finalmente, la nuova stagione de I Cesaroni sta per essere sfornata: i fan della serie non vedono l’ora di scoprire tutte le novità.

Dal 2006 al 2014, I Cesaroni sono stati una delle serie TV più amate dagli italiani. Con nomi di grande rilievo, come Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, questo format è riuscito ad appassionare milioni di telespettatori.

Dopo il finale della sesta stagione, un po’ nostalgico e malinconico, nessuno avrebbe mai immaginato che ci sarebbe stata una settimana stagione. Eppure, era da qualche mese che se ne parlava e ora sembra essere arrivata la conferma del primo ciak.

A distanza di più di dieci anni, I Cesaroni sono pronti a tornare, con tantissime novità.

Il grande ritorno della famiglia allargata

Il messaggio che questa serie ha sempre tentato di lanciare è quello che, anche se la famiglia tradizionale si rompe, per un motivo o per un altro, c’è sempre un modo per essere felici. Lucia, divorziata dal marito, rincontra un amore del passato, Giulio, vedevo e, da quel momento in poi, tutto cambia. Da allora, le loro vite si sono intrecciate e la loro è diventata una famiglia allargata.

I Cesaroni sono un vero spasso, da guardare in compagnia dei tuoi cari o dei tuoi amici, per trascorrere una serata in totale spensieratezza. I fan storici della serie saranno felicissimi di sapere che i loro beniamini sono tornati sul set. Da ieri, non fa altro che circolare, sul web, il video pubblicato da Claudio Amendola, in cui dice di non poter rivelare nulla, ma conferma che le riprese sono iniziate. Inoltre, l’attore che interpreta Rudi, ovvero Niccolò Centioni, ha postato una foto con Federico Russo, alias Mimmo e con il produttore della fiction. È tutto vero, I Cesaroni stanno tornando.

Le news sulla nuova stagione

Al momento, sappiamo poco e niente della nuova stagione. Ovviamente, il pubblico si sta chiedendo se ritroveranno tutti i loro attori preferiti nella serie o se qualcuno uscirà di scena. Quasi sicuramente, ritroveremo Matteo Branciamore, nei panni di Marco Cesaroni, mentre pare che non ci saranno Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Micol Olivieri, che interpretavano, rispettivamente, Lucia, Eva e Alice.

Per quanto riguarda Max Tortora e Antonello Fassari, pare che i due siano stati confermati nel cast. Tuttavia, visto il grande buco che si è creato nel cast femminile, non ci resta che attendere ancora un po’, per scoprire chi sarà la nuova protagonista della serie. I fan sono in trepidante attesa e le notizie sul web viaggiano veloci, quindi occhi agli aggiornamenti.