Nuova Era glaciale in arrivo, gli scienziati lo hanno chiarissimo: se non stiamo già congelando è grazie alle emissioni umane

La Terra tra riscaldamento globale e nuova era glaciale: eventi climatici estremi ci aspettano, lo dice la scienza.

In questi ultimi decenni si è (finalmente) iniziato a parlare di tutela del Pianeta, mancanza di risorse e riscaldamento globale.

Si teme lo scioglimento dei ghiacciai, una eventualità che si sta già verificando.

Nonostante questa sia una realtà, gli scienziati hanno scoperto esserci una concreta possibilità di una nuova era glaciale.

Lo studio in questione ha tentato di comprendere se vi fosse un modello che si possa ripetere nelle varie fasi del Pianeta: ecco cosa è venuto a galla.

Una nuova interpretazione delle fasi terrestri: gli scienziati ipotizzano una nuova era glaciale

L’attraversamento delle fasi glaciali della Terra risale a ben 2,5 milioni di anni fa. L’ultima era glaciale, invece, ha avuto luogo circa 12.000 anni fa. Un team internazionale di ricercatori dell’Università della California ha intrapreso una lunga ricerca con l’obiettivo di identificare uno schema nelle fasi terrestri, incrociando i dati riguardanti il verificarsi delle fasi glaciali con i cambiamenti che riguardano l’orbita terrestre.

A spiegare quanto scoperto, con parole riportate da elconfidencial.com, è stata una delle autrici dello studio, Lorraine Lisiecki, professoressa presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’UCSB: “Abbiamo scoperto un modello prevedibile negli ultimi milioni di anni per quanto riguarda le transizioni climatiche della Terra tra ‘ere glaciali’ e periodi caldi e temperati come quello attuale, chiamati interglaciali“. Quello della Terra rispetto al clima sarebbe, dunque, un comportamento che segue un particolare modello.

Clima terrestre: il “comportamento” della Terra segue uno schema

L’individuazione di un modello è una scoperta incredibile, dato che, ovviamente, permette all’umanità di prevedere il futuro comportamento climatico terrestre. Ovvio che, come sappiamo, la presenza dell’umanità sul Pianeta potrebbe portare a dei cambiamenti, ma è improbabile che tale influenza possa superare quella dello spostamento della Terra, anche se minimo, rispetto all’orbita consueta.

Questa scoperta va a rafforzare una teoria che era già presente in ambito scientifico, quella dei cicli glaciali. Il team di scienziati che ha studiato il comportamento climatico terrestre, comunque, ritiene che, in base allo schema che è emerso, non si dovrebbe verificare una nuova era glaciale prima che passino ancora 10.000 anni. Inoltre, le emissioni di anidride carbonica causate dalla presenza umana, potrebbero variare il corso naturale del comportamento climatico, che diventerebbe meno prevedibile rispetto al passato – quando l’umanità non popolava il Pianeta.