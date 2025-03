L’Oreal costretta al ritiro immediato del suo prodotto di punta, l’analisi del del laboratorio: “è cancerogeno”

La nota azienda di bellezza ritira immediatamente il suo prodotto: il rischio per la salute è molto elevato

Prendersi cura di se stessi, sia fisicamente che esteticamente, è fondamentale per raggiungere uno stato di benessere generale.

La pelle, ad esempio, necessita di grande cura ed attenzione. In commercio infatti esistono centinaia di prodotti con scopi differenti e adatti a varie problematiche cutanee.

Una delle più grandi aziende di bellezza è L’Oréal che nel 2022 è diventata un colosso nel campo della cosmetica registrando un fatturato di oltre 183 miliardi di dollari.

L’azienda è sempre attenta alla salute dei suoi consumatori ed è costantemente al lavoro per offrire un servizio impeccabile.

Il colosso ritira un prodotto di bellezza dal mercato

L’Oréal investe molto sulla ricerca e sviluppo di prodotti innovativi, utilizzando anche le nuove tecnologie per migliorare i servizi destinati al cliente. Sono tantissime le linee di prodotti di bellezza messi a disposizione dei consumatori, ma tra i più popolari c’è la linea dedicata alla cura dell’acne.

Tuttavia, gran parte di questi prodotti contengono il perossido di benzoile, un ingrediente che può trasformarsi in una sostanza potenzialmente cancerogena. Il laboratorio americano Valisure ha effettuato delle analisi specifiche sui prodotti che contengono l’ingrediente e ciò che è emerso ha allarmato anche l’azienda di bellezza.

Il prodotto di bellezza è cancerogeno: ritirato dal mercato

Le creme di bellezza sono un vero toccasana per la cura della pelle e aiutano a migliorare lo stato di salute cutaneo, ma anche a mantenerlo idratato. L’Oreal è una delle più grandi aziende di bellezza e ciò che la contraddistingue dalle altre realtà è la sua particolare attenzione per la salute dei clienti. Può capitare, però, che alcuni prodotti cosmetici sviluppino sostanze potenzialmente dannose per la salute delle persone. L’azienda, in collaborazione con la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, ha individuato la presenza di una sostanza cancerogena in alcuni prodotti di bellezza.

Il laboratorio americano Valisure, qualche anno fa, ha segnalato alcuni prodotti di bellezza che contengono benzene. Si tratta di una sostanza potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori ed il grande colosso L’Oreal ha rintracciato la presenza di questo ingrediente in un lotto della crema Effaclar Duon utilizzata per il trattamento contro l’acne. La scelta immediata è stata di ritirare questa crema dal mercato in modo da tutelare la salute di ognuno. Come riporta il sito web “encancha.cl“, la grande azienda di bellezza ha dichiarato alla rivista “Bloomberg” che sono costantemente al lavoro per cercare una formula nuova e soprattutto che non comporti alcun rischio per gli acquirenti.